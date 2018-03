huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Martina fa lo statista e cita Churchill: 'La sconfitta non è mai fatale, il successo mai definitivo' - ErmannoKilgore : RT @HuffPostItalia: Martina fa lo statista e cita Churchill: 'La sconfitta non è mai fatale, il successo mai definitivo' - halisa11 : Martina fa lo statista cita Churchill: 'La sconfitta non è mai fatale, il successo mai definitivo' - TutteLeNotizie : Martina fa lo statista e cita Churchill: 'La sconfitta non è mai fatale, il successo mai… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) "So che possiamo farcela. So che possiamo lavorare alla nostra riscossa. 'Ilnon è mai definitivo, lanon è mai; è il coraggio di continuare che conta' diceva Winston. Ecco, vi chiedo di continuare con coraggio, insieme. L'Italia ha ancora bisogno di noi". E' questo l'appello finale che Maurizioinvia ai militanti alla fine del suo discorso durante la Direzione nazionale del Partito Democratico.Le persone che non cambiano mai idea, non cambiano le cose. Winston— Andrea Vianello (@andreavianel) 10 marzo 2018"Emerge una domanda di legami sociali che sale in particolare da chi continua a pagare sulla propria pelle i costi di un cambiamento infinito. In questo senso, fatemi dire che il recente accordo unitario firmato tra le parti sociali sul nuovo modello contrattuale e di relazioni industriali è un ...