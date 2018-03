Maria De Filippi | la clamorosa decisione di Gemma Galgani | così vuole umiliare la nemica

Nuove modalità di accesso al serale di Amici 2018 svelate da Maria De Filippi per assegnare le maglie verdi : Nuove modalità di accesso al serale di Amici 2018 verranno presto comunicate dalla produzione del talent show e da Maria De Filippi. Impossibilitata a mettere d'accordo i docenti della scuola, Maria De Filippi si vede costretta a prevedere altre modalità di accesso al serale di Amici 2018, come ogni anno. Con la puntata in diretta in onda sabato 10 marzo, Maria De Filippi ha posto momentaneamente fine alla prima modalità di accesso al serale, ...

FEDERICO E MARTA - C'È POSTA PER TE/ Lieto fine grazie a Maria De Filippi : la storia procede alla luce del sole : La storia di FEDERICO e MARTA a C'è POSTA per te: un amore contrastato dai figli a causa della grossa differenza d'età. Maria De Filippi dalla parte della coppia(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:56:00 GMT)

Roberta di C'è posta per te : la richiesta di Maria De Filippi Video : Un'altra puntata di C'è posta per te, trasmessa ieri sera 10 marzo ha emozionato e divertito il pubblico di Canale 5 [Video] che ogni sabato seria si ritrova seduto davanti al televisore in attesa di scoprire nuove storie. Una tra le storie che ha alitato sul web è quella riguardante la storia d'amore segreta tra Federico e Marta. I due si incontrano segretamente ormai da un anno all'insaputa dei figli della donna la quale è rimasta vedova. Gli ...

“Hai rotto le p***e!”. Belen - flop e critiche a C’è posta per te. La showgirl argentina ospite del programma di Maria De Filippi insieme al fidanzato Andrea Iannone. In rete è fiume di polemiche : Dove essere il momento topico, quello che non si dimentica e quello che il pubblico, per forza di cose, avrebbe seguito di più. E invece la comparsata di Belen e Andrea Iannone a C’è posta per te è stata tutt’altro che un successo. Se il pilota si presenta con un viso leggermente diverso (ma si è rifatto o no), Belen appare bellissima avvolta in un magnifico vestito che ha fatto alzare sulla sedia persino la sua creatrice: Elisabetta ...

Maria De Filippi batte Milly Carlucci : Ballando si ferma al 20.4% : Ballando con le stelle non va oltre il 20.4%. Maria De Filippi trionfa Ieri sera, dopo mesi di stallo, è ripartita la sfida del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5. Il primo canale del servizio pubblico ha visto il ritorno con la sua tredicesima edizione di Ballando con le Stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci. Su Canale 5 invece confermata Maria De Filippi con una nuova puntata di C’è posta per Te. Il programma di Canale 5 ha avuto ...

Roberta - C'è posta per te/ Social scatenati - colpita anche Maria De Filippi : “Sei simpatica!” : Roberta, C'è posta per te: Social scatenati, colpita anche Maria De Filippi: “Sei simpatica!”. La giovane campana è il nuovo idolo del web. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:57:00 GMT)

C’è posta per te - la storia di Federico : Roberta colpisce Maria De Filippi : La storia d’amore tra Federico e Marta a C’è posta per te: Maria De Filippi interessata a Roberta Ha occupato gran parte dell’ultima puntata di C’è posta per te la storia d’amore tra Federico e Marta. Lui 28 anni, lei 47: la loro relazione è clandestina e contrastata dai figli di lei, Roberta e Pasquale. […] L'articolo C’è posta per te, la storia di Federico: Roberta colpisce Maria De Filippi proviene da ...

Alessandra Celetano contro Maria De Filippi ad Amici/ "Sei maestra di danza?" : la replica della conduttrice : Alessandra Celentano contro Maria De Filippi ad Amici: nel corso dell'interrogazione degli allievi, l'insegnante attacca la conduttrice che replica ironicamente.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 20:32:00 GMT)

MILLY CARLUCCI/ Le parole sulla nuova gara di ascolti con Maria De Filippi (Ballando con le stelle 2018) : MILLY CARLUCCI, protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, dedica il programma al produttore Bibi Ballandi, scomparso lo scorso 15 febbraio 2018 dopo una lunga malattia(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Amici 17/ Diretta pomeridiano 10 marzo : nessun ammesso al serale - Maria De Filippi cambia le regole? : Amici 17, anticipazioni speciale: oggi in Diretta i primi accessi al serale e la presentazione dei direttori artistici? Irama il più vicino alla "felpa verde"(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:10:00 GMT)

CONCORRENTI SERALE AMICI 17/ Chi accederà? Nessuno conquista l'unanimità : Maria De Filippi inventa un gioco... : Quali saranno i CONCORRENTI che accederanno al SERALE di AMICI 17? I favoriti sono Biondo, Carmen e Bryan, ma riusciranno ad ottenere l'unanimità da parte degli insegnanti?(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:02:00 GMT)

Emma scoppia in lacrime durante l'esibizione. Interviene Maria De Filippi : 'Cosa è successo?' : lacrime in diretta ad Amici . Emma si esibisce in un'intensa versione di 'Eppure sentire', brano di Elisa. Ma alla fine della performance accade qualcosa. Amici 17, Bryan litiga con in compagni e ...