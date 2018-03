Juve - Marchisio : 'Ora mantenere il vantaggio'. Higuain convocato per l'Argentina : 'Ora siamo in testa alla classifica: un risultato importante, ma dobbiamo mantenere il vantaggio'. Marchisio si gode il primato in classifica ma non abbassa la guardia in vista della sfida di ...

Marotta : 'Scetticismo per Allegri - ora è tra i migliori. Il futuro di Marchisio...' : Il futuro di Claudio Marchisio e non solo. Così Beppe Marotta , direttore generale della Juventus, ha parlato a Premium Sport prima della partita contro la Fiorentina: ' Marchisio l'anno prossimo ancora alla Juve? Io credo di sì, in questo momento non ci sono segnali diversi. Da parte sua e da parte nostra non ci sono ...

Calciomercato Juventus/ News - futuro Marchisio : è ancora tutto da decifrare (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il centrocampista della Vecchia Signora, Claudio Marchisio, deve ancora decidere cosa farà al termine della stagione(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:24:00 GMT)

Juve : ancora un super colpo - intanto Marchisio.... Video : La Juventus continua a muoversi e programmare il futuro, ed in quest'ottica ha avviato diversi discorsi, soprattutto per ciò che concerne il reparto nevralgico del campo. Chiuso praticamente per il tedesco Emre Can del Liverpool, che a luglio sbarchera' a Vinovo a parametro zero, il calciomercato della Juventus [Video] continua, ed oltre a Barella e Cristante, la Juve ha messo le mani su un centrocampista veramente interessante. Marotta e ...