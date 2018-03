Juventus - Marchisio : “ora mantenere il vantaggio” : “Ora siamo in testa alla classifica: un risultato importante, ma dobbiamo mantenere il vantaggio”. Marchisio si gode il primato in classifica ma non abbassa la guardia in vista della sfida di mercoledi’ con l’Atalanta. “Una squadra molto fisica, che gioca a uomo e a tutto campo – ha spiegato il centrocampista bianconero ai microfoni di JTv -, ha elementi di grande qualita’ e grazie al loro allenatore sta ...

Marotta : 'Scetticismo per Allegri - ora è tra i migliori. Il futuro di Marchisio...' : Il futuro di Claudio Marchisio e non solo. Così Beppe Marotta , direttore generale della Juventus, ha parlato a Premium Sport prima della partita contro la Fiorentina: ' Marchisio l'anno prossimo ancora alla Juve? Io credo di sì, in questo momento non ci sono segnali diversi. Da parte sua e da parte nostra non ci sono ...

Calciomercato Juventus/ News - futuro Marchisio : è ancora tutto da decifrare (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il centrocampista della Vecchia Signora, Claudio Marchisio, deve ancora decidere cosa farà al termine della stagione(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:24:00 GMT)

Juve : ancora un super colpo - intanto Marchisio.... Video : La Juventus continua a muoversi e programmare il futuro, ed in quest'ottica ha avviato diversi discorsi, soprattutto per ciò che concerne il reparto nevralgico del campo. Chiuso praticamente per il tedesco Emre Can del Liverpool, che a luglio sbarchera' a Vinovo a parametro zero, il calciomercato della Juventus [Video] continua, ed oltre a Barella e Cristante, la Juve ha messo le mani su un centrocampista veramente interessante. Marotta e ...