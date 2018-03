Maltempo | troppe allerta meteo | esauriti gli sms del Comune di Genova 

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Il boom dellea Genova ha portato quasi all’esaurimento della disponibilità di servizio di avvisi delai cittadini tramite l’invio massivo di sms. Gli utenti iscritti alle liste dinel capoluogo ligure sono oltre 120 mila, in continua crescita. Così ilnon poteva permettersi di lasciare senza informazioni preziose e tempestive i suoi cittadini e prima delle ultimedi marzo ha provveduto a un acquisto d’urgenza di un pacchetto di 500 mila sms Tim per con una spesa di 18 mila euro, al prezzo unitario di 0,036 euro più Iva. Dal 2014 a oggi, in base a diverse determine dirigenziali risulta che ildi Genova ha acquistato un quantitativo di 4 mln e mezzo di sms per le(compreso l’ultimo ordine). “Nei mesi scorsi si sono verificate condizionicritiche in seguito alle quali si e’ reso ...