Maltempo Prato | monitoraggio continuo per allerta pioggia

Maltempo Prato : in aumento il livello delle acque dei fiumi Ombrone e Bisenzio : A causa della pioggia di queste ore e del rialzo delle temperature che ha provocato lo scioglimento della neve, nella tarda serata di oggi è previsto l’innalzamento del livello delle acque dei fiumi Ombrone e Bisenzio. Al momento i fiumi si trovano sotto il limite di guardia, ma la Protezione civile continua a monitorare la situazione in quanto si prevede una crescita rapida, oltre al fatto che l’Arno ha già superato il primo limite ...

Maltempo Prato : interventi in corso per la sistemazione delle buche : A Prato sono al lavoro da stamani le squadra di Consiag Servizi su Tangenziale, Declassata e assi principali per mettere toppe a freddo temporanee su buche e avvallamenti dell’asfalto per prevenire pericoli per la circolazione: la salatura delle strade effettuata per evitare la formazione di ghiaccio ha aumentato l’attrito rendendo più difficile il transito. L'articolo Maltempo Prato: interventi in corso per la sistemazione delle ...

Maltempo Prato : infiltrazione d’acqua in struttura sanitaria : Chiusura temporanea di una parte della struttura Hospice “Il fiore di Primavera” a Prato: lo rende noto la Asl Toscana Centro. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di una infiltrazione di acqua nel soffitto di un corridoio che ha provocato il distacco di un pannello di carton-gesso. L’infiltrazione si è verificata per la neve accumulata sul tetto che non ha permesso il corretto deflusso dell’acqua piovana. La ...

Maltempo Prato : passata la neve ora il rischio è di pioggia : Archiviata l’emergenza neve, il Centro Funzionale delle Regione Toscana nel bollettino di valutazione delle criticità, valido per le prossime ore e per la giornata di domani, sabato 3 marzo, prevede per il territorio di Prato un’allerta con codice colore “giallo” sia relativamente al rischio idraulico, che per la possibilità di ulteriori eventi di ghiaccio. Per quanto concerne il rischio idraulico (relativa al reticolo ...

Capodanno cinese : a Prato si sfila nonostante il Maltempo : nonostante il maltempo, stamattina a Prato si è svolta come da programma la tradizionale sfilata del Capodanno cinese che, guidata dalla figura del ‘dragone’, è partita dal tempio buddista di piazza del Mercato Nuovo per raggiungere piazza del Comune, il cuore del centro storico. La comunità cinese locale ha quindi celebrato il principio dell’anno del Cane. L'articolo Capodanno cinese: a Prato si sfila nonostante il maltempo ...

Maltempo : rami sulla linea elettrica dell’Alta Velocità - treni Firenze-Bologna dirottati su Prato : A causa di rami caduti per il Maltempo sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, un treno proveniente da Bologna nel pomeriggio è rimasto fermo per circa due ore vicino all’imbocco della galleria di Firenze Castello. Per oltre 90 minuti i treni della linea Av Bologna-Firenze sono stati dirottati sulla direttrice di Prato. L'articolo Maltempo: rami sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, treni Firenze-Bologna dirottati su ...

Maltempo Prato : salatura delle strade a rischio ghiaccio : Il territorio di Prato è interessato da allerta meteo arancione per il ghiaccio, dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, domenica 4 febbraio. Il Servizio comunale ha già attivato le procedure previste nel Piano Neve & ghiaccio. In base a ciò, nel corso della prossima notte (fin dalla mezzanotte di questa sera e fino alle prime ore di domani, domenica) diverse squadre di operatori interverranno per effettuare operazioni di salatura ...