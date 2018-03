Maltempo | linea Fs Chiusi-Firenze | ripresa regolare da domani 

Maltempo - frana nel Bolognese : ancora chiusa la linea ferroviaria Porrettana : ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta (la cosiddetta Porrettana): il Maltempo dei giorni scorsi ha provocato l’innalzamento delle acque del fiume Reno che, in corrispondenza della frana in atto a Marano di Gaggio Montano, nel Bolognese, ha gravemente danneggiato la scarpata su cui poggia la massicciata che sostiene i binari. Rete ferroviaria italiana (Rfi) sta ...

A causa del Maltempo, in Toscana dalle ore 04:30 la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Chiusi–Firenze è rallentata tra Ponticino e Arezzo. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 20 minuti. Sul posto i tecnici di Rete ferroviaria Italiana.

Maltempo : nuovo stop alla circolazione dei treni su tratto della linea Porrettana : Nuovamente sospesa domenica e lunedì la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta, la “Porrettana“: lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana che ha adottato il provvedimento in via precauzionale a seguito di un incontro con i tecnici della Protezione Civile e in considerazione dell’allerta arancione emessa dalla Protezione civile regionale con previsione di precipitazioni ...

E' stata riaperta la circolazione ferroviaria sulla linea Cuneo-Limone. Lo si apprende da Fs. La linea era stata chiusa a causa del Maltempo che ha colpito il nord Italia.

Maltempo : guasto su linea ferroviaria - Trieste isolata : A causa di guasti ad apparecchiature all’esterno della stazione ferroviaria, causati dal freddo che in nottata ha fatto rilevare -6°C, a Trieste si registrano ritardi di un’ora e oltre per i treni in entrata e in uscita: di conseguenza la città è praticamente isolata. Alla stazione una folla di viaggiatori è in attesa partire per raggiungere almeno Venezia Mestre, raccordo con altre linee ferroviarie nazionali. Non vi sono treni in ...

A causa di rami caduti per il Maltempo sulla linea elettrica dell'Alta Velocità, un treno proveniente da Bologna nel pomeriggio è rimasto fermo per circa due ore vicino all'imbocco della galleria di Firenze Castello. Per oltre 90 minuti i treni della linea Av Bologna-Firenze sono stati dirottati sulla direttrice di Prato.

Maltempo - guasto sulla linea ferroviaria Roma-Napoli : ritardi e disagi : Treni cancellati e in forte ritardo, pomeriggio difficile oggi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Cassino, dove ci sono stati disagi. Le forti scariche atmosferiche hanno provocato un guasto alla linea di alimentazione elettrica tra Colleferro e Valmontone, in provincia di Roma. Quattro convogli sono stati limitati nel percorso e cinque cancellati. La circolazione dei treni,prima sospesa e poi attivata a senso unico alternato su un solo ...

Maltempo : la linea ferroviaria Potenza-Battipaglia ko per un’ora e mezza : E’ stato riattivato alle 18 il traffico ferroviario fra Buccino e Sicignano, sulla linea Potenza – Battipaglia, sospeso alle 16.30 per la presenza di rami sulla linea di alimentazione elettrica dei treni, portati dal Maltempo. Un convoglio a lunga percorrenza ha registrato fino a 90 minuti di ritardo, un regionale e’ stato cancellato e altri due sono stati limitati nel percorso. L'articolo Maltempo: la linea ferroviaria ...

E' stata riattivata la circolazione ferroviaria fra Simeri e Catanzaro Lido sulla linea Crotone – Catanzaro, sospesa dalle 18 per la presenza di cavi del Gestore Elettrico Nazionale caduti sulla sede ferroviaria. I convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 120 minuti.

Maltempo Calabria : ripristinata la circolazione sulla linea ferroviaria Jonica : E’ tornato regolare il traffico ferroviario sulla linea Jonica: a causa del Maltempo e di alberi caduti sui binari era stata sospesa la circolazione dei treni fra Capo Spartivento e Brancaleone e tra Siderno e Locri, sulla linea Catanzaro Lido – Reggio Calabria. Per garantire i collegamenti durante il periodo di sospensione del traffico ferroviario sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus. Registrati rallentamenti compresi ...

Maltempo - situazione critica in Francia : 8 ore di stop per la linea ferroviaria tra Bardonecchia e Modane : E’ stata riattivata dopo otto ore, intorno alle ore 18, la circolazione ferroviaria fra Bardonecchia e Modane, che era stata sospesa per le difficili condizioni meteo in territorio francese. Un treno a subito 25 minuti di ritardo, mentre sei regionali sono stati cancellati. Nella giornata di domani, informa Trenitalia, se le condizioni meteo rimangono quelle attuali i treni circoleranno. Diversamente il gestore infrastrutturale francese ...