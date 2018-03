Maltempo | l’allerta dei Consorzi di Bonifica | “C’è il rischio alluvione”

Maltempo Liguria - Arpal : declassata l’allerta sul Levante : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’allerta METEO diramata da Arpal, che è stata modificata alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore e delle ultime uscite modellistiche secondo le seguenti modalità: sulle ZONE C ed E ALLERTA GIALLA fino alle 15.00 di OGGI LUNEDI’ 12 MARZO 2018 CRITICITÀ VERDE ALTROVE LA SITUAZIONE: La giornata odierna vede un progressivo miglioramento sul Centro-Ponente della regione con ampie ...

Maltempo Liguria : cessata l’allerta neve : E’ cessata l’allerta meteo su tutta la Liguria: lo rende noto la Regione sul suo profilo Facebook. Oggi era stata diramata un’allerta neve valida fino alle 18, in previsione di nevicate abbondanti sui tratti autostradali dell’interno in A6, A7 e A26. L'articolo Maltempo Liguria: cessata l’allerta neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma - il Campidoglio : “Finita l’allerta meteo - chiude il Coc” : ”Il Coc, Centro Operativo Comunale di Roma Capitale, attivato domenica scorsa dopo l’allerta meteo per coordinare tutti gli interventi nella Capitale, si è chiuso”. Lo rende noto il Campidoglio. ”Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato incessantemente h24 in questi giorni per limitare ai cittadini i disagi dovuti dall’ondata di Maltempo. Un lavoro di squadra unico che ha prodotto grandi risultati”. Lo ...

Maltempo Firenze : confermata l’allerta meteo per vento forte : Prolungamento dell’allerta gialla per vento forte e nuovo avviso per neve da stanotte per l’intera giornata di domani: il bollettino di valutazione di criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr) riguarda anche Firenze (oltre ai comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa). Per quanto riguarda il vento forte, il ...

Maltempo - ondata di gelo sull’Italia : scatta l’allerta della Protezione civile : Maltempo, ondata di gelo sull’Italia: scatta l’allerta della Protezione civile Convocato il comitato operativo: allerta arancione su parte di Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Liguria, Calabria, Puglia e Sicilia. Aumenta il pericolo valanghe. A Milano si arriverà a -5° Continua a leggere L'articolo Maltempo, ondata di gelo sull’Italia: scatta l’allerta della Protezione civile sembra essere il primo su NewsGo.

Maltempo California - ecco perchè i cittadini hanno ignorato l’allerta evacuazione prima delle fatali frane di Montecito : Nei giorni dopo la terribile tempesta che ha causato le frane e le inondazioni nella California meridionale, sono circolati numerosi video e immagini di persone in estrema difficoltà. Di fronte a questo tipo di materiale, si rimane sotto shock e viene spontaneo chiedersi perché quelle persone non abbiano lasciato l’area e quelle situazioni potenzialmente letali. Le inondazioni lampo e le frane possono verificarsi molto velocemente, ma questo non ...

Maltempo Germania : dopo l’allerta acqua alta - il Reno si stabilizza : Nel weekend si e’ arrivati a chiudere la circolazione fluviale per alcuni tratti, in un clima di allerta, ma oggi l’acqua alta del Reno ha raggiunto il suo punto massimo, e la situazione sembra essersi stabilizzata in Germania. A Colonia, nel pomeriggio, si e’ misurato il picco di 8,78 metri. “Possiamo dire che la situazione sia ferma”, hanno affermato i tecnici, che si attendono un progressivo abbassamento del ...

Maltempo Liguria : prorogata l’allerta meteo gialla fino a domani : Sono state aggiornate le previsioni sulla Liguria colpita in queste ore da una nuova ondata di Maltempo. Precipitazioni meno intense del previsto a Ponente ma la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali, abbassandola ad un livello giallo protratto fino alla giornata di domani su tutto il territorio ligure. Mentre resta ...

Maltempo Liguria : poche piogge - declassata l’allerta sul Ponente : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha declassato l’allerta meteo relativa al Ponente: la criticità passa da arancione a gialla sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo. L’allerta gialla resta in vigore fino alle 12 di domani su tutta la regione escluso l’entroterra alle spalle di Portofino dove l’allerta gialla sarà valida alle 18 di oggi fino alle 8 di domani sui bacini piccoli e medi. La criticità è verde ...

Maltempo - scattata l’allerta arancione in Belgio e Spagna : voli cancellati e strade chiuse : Allarme Maltempo in Europa, in particolare in Belgio e parti della Spagna che sono state messe in allerta “arancione”, la seconda per gravità nella scala di allarme formata da quattro livelli, con le autorità che hanno invitato le persone alla massima cautela. In Olanda, 252 voli su circa 1.200 sono stati cancellati all‘aeroporto Schiphol di Amsterdam, uno degli hub europei più importanti, mentre sono state lanciate allerte ...

Maltempo Sardegna : il maestrale concede una tregua - ma rimane l’allerta : In Sardegna il vento di maestrale che da due giorni spazza l’Isola sta concedendo una tregua: ieri si sono registrate raffiche fino a 125 km/h, che hanno generato disagi ai collegamenti marittimi. Nel corso della giornata di oggi però il vento dovrebbe aumentare di intensità: dovrebbe toccare i 90/100 km/h sulle Bocche di Bonifacio e in alcune zone del nord Sardegna e i 30/35 km/h nella parte meridionale dell’Isola. Ieri la ...