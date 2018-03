Maltempo | il fiume Po sale di 2 metri in 24 ore | allerta della Coldiretti

Maltempo Toscana : fiume Elsa in piena nel comune di Manciano : Fino alla mezzanotte di oggi, martedì 6 marzo, è stata emessa criticità di colore giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore nella zona sud della provincia di Grosseto. Per questo motivo sono stati chiusi l’attraversamento sul fosso del Fiascone, quello del fiume Elsa in località Pian di Cirignano e Molino dell’Onteo, nel comune di Manciano, fino a quando non si ripristineranno le condizioni di sicurezza per la ...

Maltempo Marche : sale il livello del fiume Misa - monitoraggio in corso : monitoraggio a visto e continuo sul fiume Misa, sorvegliato speciale nella nuova fase di Maltempo che sta interessando le Marche. Mentre il livello dei fiumi Misa e Cesano sale e vengono montate le paratie sui due ponti cittadini, partono i primi lavori di somma urgenza in corrispondenza della zona di Molino Marazzana, dove un argine è stato eroso dalle recenti piene del fiume fino a divenire pericoloso per la popolazione residente. Sorvegliato ...

Maltempo : golene chiuse sul fiume Pescara : A causa del Maltempo il livello del fiume in queste ore è aumentato, pertanto le golene nord e sud sono al momento chiuse al traffico come indicano i semafori che si accendono quando i livelli di guardia vengono superati. Il Lungomare dei poeti e gli altri accessi e percorsi golenali rimarranno impraticabili finché il fiume non rientrerà sotto i livelli di guardia. Si invita la cittadinanza ad evitare accessi e il percorso golenale, che saranno ...

Maltempo Senigallia (AN) : innalzamento del livello del fiume Misa : Le precipitazioni delle ultime ore unite allo scioglimento della neve causato dall’innalzamento delle temperature hanno determinato un innalzamento del livello del fiume Misa a Senigallia (AN). “Siamo ancora alla fase di preallarme e la situazione del Misa così come quella dei fossi minori è costantemente monitorata,” spiega in una nota il Comune. Per gli aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ...

Maltempo nel Bolognese : frana raggiunge il letto del fiume Reno : La frana che da ieri blocca il vecchio tracciato della SS64 Porrettana, a Marano di Gaggio Montano, sull’Appennino Bolognese, continua a muoversi: ha raggiunto il letto del fiume Reno e si teme che possa ostruire il corso d’acqua. “La preoccupazione e’ la creazione di un invaso a valle del fiume ma speriamo vengano fatte in tempo tutte le opere per scongiurare questo. La cosa rassicurante e’ che ci sono gia’ i ...

Maltempo - esonda il fiume Era : a Pisa allerta gialla per l’Arno : Continua l’allerta in Toscana in seguito all’innalzamento del livello dei fiumi. Il fiume Era è esondato questa mattina nel territorio del comune di Ponsacco (Pisa) invadendo i campi vicino al confine con Pontedera (Pisa). Chiusa la via Maremmana. Secondo la protezione civile di Ponsacco, comunque, i livelli dei corsi d’acqua sono in diminuzione. In calo i livelli dei fiumi Cecina, nel Livornese, ed Ema e Pesa nel Fiorentino, ...

Maltempo - emergenza in Toscana : il fiume Cecina in piena - sopra il livello di guardia anche Ema e Pesa : Ancora allerta in Toscana dove, in seguito allo scioglimento della neve caduta in questi giorni e delle ingenti piogge odierne, il fiume Cecina è in piena e ha superato diverse soglie di controllo a monte dell’abitato di Cecina (Livorno). Il fiume è al momento sotto costante monitoraggio e non sembra destare particolari preoccupazioni. Il sindaco di Cecina Samuele Lippi, spiega una nota, ha comunque avvisato con un messaggio vocale la ...

Maltempo : muore travolto da ondata fiume : ANSA, - CAGLIARI, 26 FEB - È stato trovato privo di vita l'escursionista disperso da ieri sera a Gonnosfanadiga, nel sud Sardegna, mentre faceva torrentismo nel Rio Zairi, in località Perda de Pivera. ...

Maltempo Mazara del Vallo : fiume Delia in piena - sorvegliato dai vigili del fuoco : Per alleggerire la diga Trinità di Delia, che sorge in territorio di Castelvetrano, sono state aperte le paratie, cosa che ha determinato l’aumento del livello del fiume Delia: in via precauzionale i vigili del fuoco stanno monitorando la foce, a Mazara del Vallo, per il possibile rischio di esondazione. Al momento non ci sono rischi per la popolazione. L'articolo Maltempo Mazara del Vallo: fiume Delia in piena, sorvegliato dai vigili del ...

Maltempo : disagi e allagamenti nel Palermitano - esondato fiume a Balestrate : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - disagi e allagamenti a Palermo e provincia a causa del Maltempo che da ieri si è abbattuto sulla Sicilia. A Balestrate, nei pressi della spiaggia, a causa della pioggia battente è esondato il fiume Jato e l'acqua ha invaso la carreggiata. Nella frazione di Pezzingoli,

Maltempo Sicilia : esonda il fiume Jato nel palermitano - strade allagate e disagi : La pioggia che da ieri sera cade ininterrottamente su Palermo e sulla provincia sta provocando disagi e allagamenti. In queste ore è esondato il fiume Jato a Balestrate. L’acqua è uscita dagli argini e ha invaso la strada. Anche a Palermo, come capita da tempo quando piove si sono allegate numerose strade. Chiusa la via Imera, nei pressi di piazza Indipendenza, nel tratto tra via Colonna rotta e via Gaetano Mosca, dove hanno avuto ...

