Maltempo | danni a imprese agricole fino a 300 milioni di euro

Coldiretti : la nuova ondata di Maltempo aggrava la conta dei danni nelle campagne : La nuova ondata di maltempo colpisce le campagne dove è ancora in corso la conta dei danni provocati dalla devastante gelata provocata dal Burian che ha già distrutto gli ortaggi in campo e causato perdite consistenti nelle piante da frutto e ulivi: lo rileva Coldiretti che sottolinea gli effetti di un inverno anomalo che ha distrutto i raccolti di decine di migliaia di imprese agricole con danni che potrebbero raggiungere i 300 milioni di euro. ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : “Lettera ai Comuni per una rapida verifica dei danni” : “Coldiretti ha inviato una lettera ai sindaci dei 378 Comuni del Lazio, a firma del presidente David Granieri, per sollecitare una rapida verifica dei danni e l’avvio dell’iter procedurale in seguito all’ondata di gelo siberiano che, la scorsa settimana, ha colpito tutta l’Italia. Nel Lazio, secondo le stime effettuate, il settore agricolo ha riportato danni per oltre 20 milioni di euro, con criticità destinate a ...

Maltempo Basilicata - nevicate 2017 : 110 milioni per danni ai Comuni : E’ operativo il piano degli interventi urgenti, per un importo complessivo di 10,1 milioni di euro, per le eccezionali nevicate che si sono verificate dal 2 al 18 gennaio dello scorso anno nel territorio lucano. Lo ha reso noto il commissario delegato per il superamento dell’emergenza in Basilicata, Donato Viggiano. Il piano, per il quale la Regione Basilicata ha stanziato due milioni di euro, interessa 67 Comuni, oltre alle ...

Maltempo - Confagricoltura : “Oltre a danni del Burian - anche quelli della burocrazia” : “Nelle campagne, in attesa di ‘Burian bis’ (previsto dai meteorologi all’inizio della primavera) si contano i danni, dovuti al freddo intenso prima, alla neve poi e, a seguire, alle piogge, con temperature sotto lo zero. Si stanno rivelando più ingenti del previsto ed hanno riguardato molti areali agricoli”. Lo sottolinea la giunta di Confagricoltura, che oggi ha fatto il punto sulla situazione Maltempo sul territorio nazionale. Si ...

Maltempo : giunta Confagri - oltre danni Burian quelli della burocrazia : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Nelle campagne, in attesa di ‘Burian bis’ (previsto dai meteorologi all’inizio della primavera) si contano i danni, dovuti al freddo intenso prima, alla neve poi e, a seguire, alle piogge, con temperature sotto lo zero. Si stanno rivelando più ingenti del previsto ed hanno riguardato molti areali agricoli”. Lo sottolinea in una nota la giunta di Confagricoltura, che oggi ha fatto il ...

Maltempo : giunta Confagri - oltre danni Burian quelli della burocrazia (2) : (AdnKronos) – Le difficoltà delle imprese agricole dovute al Maltempo sono aggravate, ricorda la giunta di Confagricoltura, dai ritardi burocratici nell’erogazione delle risorse finanziarie del piano di salvaguardia delle produzioni; le Regioni, complessivamente, devono ancora destinare, entro fine anno, circa 480 milioni di euro di fondi comunitari. “L’Italia non può permettersi di non spendere le risorse che Bruxelles ...

Maltempo : Confagricoltura bilancio danni : niente mimosa per 8 marzo : Confagricoltura stila un bilancio nelle regioni d'Italia per il Maltempo arrivato con Burina. persi raccolti ortofrutticoli e mimose dell'8 marzo

Maltempo Umbria : rischio danni agli olivi : In Umbria il Maltempo caratterizzato da freddo intenso e successivamente da neve e piogge con temperature sotto lo zero, potrebbero aver causato danni, anche rilevanti, alla parte aerea delle piante di olivo, soprattutto ai rami giovani, che sarebbero andati in produzione quest’anno: è quanto osserva Confagricoltura in una nota in cui sottolinea che con il “gelicidio” verificatosi, in particolare, il primo marzo, si sono, ...

Maltempo - Coldiretti Emilia-Romagna : i danni potrebbero toccare 100 milioni : I danni registrati in Emilia-Romagna a causa del la recente ondata di Maltempo “potrebbero raggiungere, per i raccolti agricoli, anche i 100 milioni di euro“: lo rileva la Coldiretti regionale secondo cui “sono oltre duemila le aziende agricole che hanno visto svanire le produzioni di ortaggi invernali ma anche il raccolto dei frutteti, in particolare peschi e albicocchi che, con le temperature superiori alla media del mese di ...

Maltempo : danni su litorale nord di Roma dopo la mareggiata : E’ stato un altro duro colpo, quello inferto dalla forte mareggiata, alle difese delle strutture balneari di Fregene sud, da tempo ormai alle prese con un rilevante fenomeno erosivo della spiaggia. Per tutta la giornata di ieri e la scorsa notte le onde hanno superato le barriere e causato danni tra il Point Break, che avuto compromesso il rimessaggio, il Tirreno, Il Capri ed il Rivetta. danni a cabine e tettoie, mentre l’acqua ha ...

Maltempo : “Gravi danni agli alberi da frutta” : Gravi danni per gli alberi da frutta. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Cia-Agricoltori Italiani ha avviato una analisi sui danni sul territorio per giungere ad una stima realistica delle perdite. Le situazioni più critiche, al momento, si registrano tra Toscana ed Emilia Romagna. Nel livornese falcidiate le colture di carciofi, tra Imola e Cesena è allarme per gli alberi da frutto, in particolare le albicocche precoci che ...

Maltempo Roma : si contano danni da centro e periferie - temperature in aumento e scuole aperte : A Roma il Coc, il centro operativo comunale, ha predisposto la salatura preventiva delle strade fin dalle 19 di ieri. Secondo l’ultimo bollettino meteo della Protezione Civile regionale, nelle prime ore di oggi sono possibili formazioni di ghiaccio. Dalle prime ore del mattino la temperatura dovrebbe iniziare a salire. La Sala operativa del Coc continua a rimanere attiva h24 come gli UCL (le unitá di crisi locale) di tutti Municipi. Al termine ...

Maltempo - danni per 400 milioni al comparto agroalimentare : L'ondata inconsueta di Maltempo che ha investito l'Italia ha provocato danni all'agricoltura per 300-400 milioni di euro. E' la previsione formulata da alcune associazioni del settore agroalimentare, ...