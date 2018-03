Maltempo | continua a piovere | giovedì arriva una nuova perturbazione atlantica

Previsioni Meteo - altro che “rinfrescata e Maltempo” : non credete alle bufale - la Primavera anticipata continua. E in settimana farà sempre più caldo : 1/22 ...

Allerta Meteo - nelle prossime ore sull’Italia giungeranno nuovi forti nubifragi; il Maltempo continua ad insistere pesantemente : 1/12 ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il Maltempo - ancora neve e gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Maltempo Piemonte : continua a nevicare - domani ancora piogge gelate : Proseguono le intense nevicate in Piemonte con temperature minime sotto lo zero. Domattina si attende ancora pioggia gelata, con un miglioramento nel pomeriggio. Stamattina in provincia di Cuneo si è registrata una minima di -7°C gradi, e la massima vicina a 0°C. L'articolo Maltempo Piemonte: continua a nevicare, domani ancora piogge gelate sembra essere il primo su Meteo Web.

Continua l'allarme Maltempo - disagi su autostrade e linee ferroviarie : Continua a salire il tragico bilancio causato dall'ondata di maltempo che da domenica scorsa si è abbattuta su tutta l'Europa. Diversi decessi per assideramento sono avvenuti in Slovacchia, Repubblica Ceca, Spagna, Lituania, Francia, Serbia, Slovenia, Romanie e Italia, per un totale di 55.Pioggia gelata in Emilia RomagnaIn Italia sono diversi i disagi causati dalle intemperie. La pioggia gelata caduta in queste ore ha reso necessaria ...

Maltempo - Viabilità Italia : continuano le forti nevicate - “mettersi in viaggio solo se necessario” : forti nevicate stanno interessando Roma, il Frusinate e la Campania nella provincia di Caserta, con disagi per la circolazione a causa dei controlli circa la dotazione di mezzi antisdrucciolevoli lungo l’autostrada A1 e l’uscita obbligatoria dall’arteria, soprattutto a Capua dove si registrano 7 km di veicoli in direzione nord: lo comunica Viabilità Italia. Nevica anche sull’A24 e sull’A25 e sono in atto misure di ...

Maltempo Lazio : continua a nevicare sulla SR509 di Forca d’Acero : continua a nevicare sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero, interessato soprattutto il tratto dal km 9+680 fino al km 11+000. Sempre attivi mezzi spazzaneve e spargisale ?di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: continua a nevicare sulla SR509 di Forca d’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - il Ciclone Africano imperversa al Sud : montagne dell’Appennino sommerse di neve - oltre 50cm a Gambarie e la bufera continua [LIVE] : 1/11 ...

Maltempo - continua a nevicare copiosamente in Piemonte : accumuli abbondanti anche in collina : continua a nevicare su colline e montagne del Piemonte, a partire dai 500-600 metri di altitudine. I quantitativi maggiori – misurati a meta’ pomeriggio dalla rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sull’Appennino, dove si sono accumulati tra i 20 e i 45 centimetri di neve fresca. Sulle Alpi Liguri e Marittime orientali 20-35 cm, 20-30 sulle marittime ovest. Meno abbondanti le precipitazioni spostandosi verso ...

Maltempo Abruzzo - Mazzocca : “Continua l’erogazione rimborsi per danni subìti” : Il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca, sul profilo Facebook, annuncia come la Regione Abruzzo stia continuando a liquidare ai Comuni abruzzesi i rimborsi delle spese sostenute per fronteggiare le avversità atmosferiche che li colpirono nel mese di gennaio 2017 di cui all’Ordinanza di Protezione Civile n. 441/2017, specificando la cadenza quasi giornaliera delle erogazioni per rispondere alle esigenze manifestate, previa ricezione ...

Forte Maltempo al Sud - disagi e allagamenti in Puglia ma continua il caldo anomalo in tutt’Italia [DATI] : E’ tornato il maltempo al Sud Italia nelle scorse ore: è stato un Mercoledì 10 Gennaio di forti piogge e temporali in tutto il meridione, soprattutto in Puglia con violenti nubifragi nel pomeriggio sul Salento dove ci sono stati disagi per gli allagamenti in modo particolare nella zona di Taurisano. I temporali hanno risalito tutta la fascia jonica, dalla Sicilia meridionale in mattinata alla Calabria dove però le precipitazioni più ...