Maltempo | Comune Milano vara piano ' anti buche' | 30 mln per riparare strade 2

Maltempo : Comune Milano vara piano 'anti buche' - 30 mln per riparare strade : Milano, 12 mar. (AdnKronos) - Il termometro risale, l’inverno è ormai quasi alle spalle e il Comune di Milano avvia da oggi il piano straordinario per riparare le strade dai danni stagionali causati da gelo, neve, sale e piogge. La rete stradale milanese è lunga quattromila chilometri "ed è sottopos

Maltempo - troppe allerta meteo : esauriti gli sms del Comune di Genova : Il boom delle allerta meteo a Genova ha portato quasi all’esaurimento della disponibilità di servizio di avvisi del Comune ai cittadini tramite l’invio massivo di sms. Gli utenti iscritti alle liste di allerta nel capoluogo ligure sono oltre 120 mila, in continua crescita. Così il Comune non poteva permettersi di lasciare senza informazioni preziose e tempestive i suoi cittadini e prima delle ultime allerta di marzo ha provveduto a ...

Maltempo Roma - voragini in città : il Comune velocizza i lavori : E’ stata già testata nell’autunno 2016 la macchina tappa-buche che nei prossimi giorni il Campidoglio utilizzerà nel programma di lavori varato dopo l’ondata di Maltempo che in dieci giorni, tra neve, ghiaccio e precipitazioni abbondanti, ha aperto voragini in tutto il manto stradale cittadino. Il Campidoglio assieme ai Municipi nei giorni scorsi ha censito 50 mila buche stilando un programma di lavoro con l’obiettivo di ...

Maltempo Roma - i tecnici del Comune : si valuta la chiusura di alcune strade : “Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si è valutata l’ipotesi della chiusura al traffico veicolare” di alcune strade della Capitale. E’ il contenuto della lettera inviata dalla Direzione dell’Unita’ Operativa Manutenzione Stradale del Dipartimento Lavori Pubblici del Campidoglio il 6 di ...

Maltempo Toscana : fiume Elsa in piena nel comune di Manciano : Fino alla mezzanotte di oggi, martedì 6 marzo, è stata emessa criticità di colore giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore nella zona sud della provincia di Grosseto. Per questo motivo sono stati chiusi l’attraversamento sul fosso del Fiascone, quello del fiume Elsa in località Pian di Cirignano e Molino dell’Onteo, nel comune di Manciano, fino a quando non si ripristineranno le condizioni di sicurezza per la ...

Maltempo Abruzzo : il Comune di San Salvo chiede lo stato di calamità : “Questa mattina ho provveduto a far deliberare dalla Giunta comunale la richiesta di stato d’emergenza e di calamità naturale per il settore agricolo per le nevicate dei giorni scorsi che hanno interessato il Comune di San Salvo”. Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca annunciando il provvedimento dell’esecutivo in considerazione dei danni provocati alle colture, agli ortaggi e agli alberi da frutta a ...

Maltempo Terni - il Comune : fake news sulla chiusura delle scuole : In riferimento alla notizia falsa, circolata sui social, in merito alla chiusura delle scuole per la giornata odierna, il Comune di Terni ha reso noto che si rivolgerà all’autorità giudiziaria, per valutare eventuali reati inerenti il procurato allarme. In particolare – riferisce Palazzo Spada – sono stati diffusi fotomontaggi “fuorvianti” con riprodotte, in maniera artefatta, l’immagine coordinata del sito ...

Scuole chiuse domani - Comune di Firenze/ Maltempo e allerta neve in Toscana : lezioni sospese da Arezzo a Pisa : Scuole chiuse per Maltempo domani, Comune di Firenze. neve, ghiaccio e vento fermano l'attività didattica nell'intera Toscana. Ecco la mappa delle città interessate.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:18:00 GMT)

Maltempo - allerta neve Milano : il Comune attiva il piano di emergenza : Si è svolta oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, una riunione per pianificare le attività in vista della nevicata prevista a partire da questa notte, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Alla riunione erano presenti le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, oltre ad Amsa, Atm, MM e Aler, allo scopo di coordinare gli interventi. ...

Maltempo - il Comune di Viterbo : scuole chiuse domani 1° Marzo : “Il sindaco di Viterbo Leonardo Michelini con un’ordinanza ha disposto ‘la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali’ per domani”. Lo riferisce una nota del Comune di Viterbo. Alla base della decisione – si legge nell’ordinanza – “il bollettino di vigilanza meterologica per il Lazio” che prevede “precipitazioni a prevalente carattere nevoso ...

Maltempo - sindaco del Comune del Gargano : “La situazione è critica” : “Continua a nevicare e la situazione è critica su tutto il Gargano. Tutti i nostri mezzi sono operativi e lo sono stati dalle prime ore dell’alba. Vi chiediamo collaborazione: usate le automobili sono per le emergenze e solo se equipaggiate”. E’ l’appello ai cittadini del sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. “Lo stato di allerta – aggiunge D’Arienzo – è ...

Maltempo Arezzo : il Comune già in allerta per far fronte alle emergenze : Dalla mezzanotte di oggi alle 12 di domani, giovedì 1 marzo, sono previste diffuse nevicate deboli a tutte le quote, con accumuli a valle medi di 5 centimetri e massimi di 10, che in collina potrebbero raggiungere i 15 centimetri. Le precipitazioni nevose saranno seguite da piogge moderate con cumuli medi di 15-20 millimetri nel restante arco della giornata. Si prevedono diffusi disagi alla circolazione su tutta la rete viaria comunale fin da ...

SCUOLE CHIUSE PER Maltempo - COMUNE DI NAPOLI OGGI 28 FEBBRAIO/ Neve e ghiaccio : per Miur non sono giorni persi : SCUOLE CHIUSE per MALTEMPO, COMUNE di NAPOLI, OGGI 28 FEBBRAIO 2018. Neve e ghiaccio fermano l'attività didattica, ma per Miur non sono giorni persi. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:24:00 GMT)

SCUOLE CHIUSE - NAPOLI E COMUNE DI ROMA PER NEVE E Maltempo/ Ultime notizie : gelo paralizza la città campana : SCUOLE CHIUSE, NAPOLI e COMUNE di ROMA per NEVE e MALTEMPO, Ultime notizie: gelo paralizza la città campana. In ginocchio la città partenopea dopo la nevicata delle scorse ore(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:58:00 GMT)