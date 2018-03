Maltempo | casa evacuata a La Spezia | verifiche in corso

Maltempo - allerta Burian : la neve blocca una partoriente in casa - soccorsa di Vigili del Fuoco : Giornata di super lavoro per i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno fatto fronte a decine di richieste a causa della neve caduta copiosa su tutta l’Irpinia: in mattinata, ad Atripalda, si è reso necessario soccorrere una donna in procinto di partorire rimasta bloccata in casa per l’improvvisa nevicata. La donna è stata trasportata in ospedale con un automezzo fuoristrada in tempo per il parto. Molti gli automezzi rimasti bloccati a ...

Scuole chiuse domani - Maltempo e neve a Roma/ Allerta gelo : studenti a casa anche a L'Aquila e Alta Irpinia : Scuole chiuse domani a Roma a causa del maltempo: le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell'Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 19:07:00 GMT)

Maltempo Palermo : esonda torrente - cade muro di contenimento di una casa : Ieri le piogge torrenziali hanno provocato l’esondazione del torrente Sant’Elia nella zona di Pioppo a Monreale, in provincia di Palermo, determinando il crollo del muro di contenimento di una casa in via Sant’Elia. Sul posto i carabinieri, la protezione civile comunale e i vigili del fuoco che hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’abitazione e l’hanno dichiarata inagibile. L'articolo Maltempo Palermo: esonda ...

Maltempo Firenze : rischio slavine - chiusa la SP77 dell’Alpe di Casaglia : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che sono previste per oggi e domani deboli nevicate fino a quote collinari nei comuni dell’Alto Mugello. La Sp 477 – dell’Alpe di Casaglia (Palazzuolo sul Senio) – è attualmente chiusa dal km 7+000 al km 12+400 per rischio slavine. “Nei prossimi giorni – si spiega in una nota – è atteso un deciso calo termico, si invitano tutti i ...

Maltempo - neve a Ischia : anche nella zona di Casamicciola - colpita dal sisma : Freddo e neve nel pomeriggio anche sulla parte alta dell’isola d’Ischia. La neve è scesa sul Monte Epomeo, sulla frazione collinare di Serrara Fontana e su tutte le zone alte dell’isola. anche la “zona rossa” di Casamicciola – colpita dal terremoto del 21 agosto scorso – è stata ricoperta da una coltre bianca. L'articolo Maltempo, neve a Ischia: anche nella zona di Casamicciola, colpita dal sisma sembra ...

Spagna - neve e Maltempo : 42 voli cancellati a Madrid - migliaia di scolari a casa : Decine di voli sono stati cancellati a causa della neve a Madrid, in Spagna, mentre migliaia di scolari non sono andati a scuola in tutta la nazione a causa del maltempo. In totale sono stati 42 i voli annullati all’aeroporto Madrid-Barajas, di cui 19 in arrivo e 23 in partenza, ha riferito un portavoce del gestore Aena. Sei voli sono stati deviati, di cui quattro a Valencia e due a Barcellona. A metà giornata, due piste su quattro ...

Maltempo Toscana : chiusa per frana la Sp Alpe Casaglia a Borgo San Lorenzo : chiusa, a causa di una frana di massi e detriti, in seguito alle abbondanti piogge, la strada provincialo’e 477 dell’Alpe di Casaglia, nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze). Lo rende noto la Metrocitta’ di Firenze. La frana, si spiega, ha interessato “la scarpata di monte riversando sulla sede stradale una notevole quantita’ di massi e detriti ostruendo di fatto la carreggiata ed impedendo la circolazione e al ...

Maltempo Valle d’Aosta : valanga sulla strada regionale a Oyace - casa sfiorata : Una valanga si è staccata questa mattina riversandosi sulla strada regionale numero 28, nel Comune di Oyace (Aosta), nella zona del Grand Combin. Da due giorni la Valle d’Aosta è interessata da una perturbazione che determina importanti quantitativi di neve in quota e pioggia nel fondoValle. Il sindaco ha precisato che si è trattato di “una slavina di grandi dimensioni. Ha sfiorato una casa e la vicina stalla. Per fortuna nessuno è ...

Maltempo a Catanzaro - oltre 200 chiamate ai vigili del fuoco : sgomberata casa per caduta albero : Continua l'opera dei vigili del fuoco per ripristinare i danni dovuti al Maltempo che dalla serata del 16 gennaio ha imperversato nella provincia di Catanzaro. Nelle ultime 36 ore, sono state oltre ...

Maltempo in Olanda : vento spazza via il tetto di una casa a Rotterdam - : Le immagini girate dalla Polizia Locale, rilanciate da Storyful, mostrano la parte superiore del palazzo staccarsi. Disagi in tutto il Paese, con due persone che hanno perso la vita. Una vittima anche ...

Maltempo e vento forte : nave si incaglia nel porto di Casamicciola : A causa di forti raffiche di vento da sud, una nave merci si è incagliata all’uscita del porto di Casamicciola: durante la manovra il “Giuseppina Prima” della compagnia di navigazione Traspemar si è parzialmente incagliato sul fondale sabbioso a ridosso del molo di sopraflutto. A bordo si trovavano l’equipaggio e alcuni trasportatori. L’unita è ora in sicurezza e ormeggiata con dei cavi. Sono in corso le operazioni ...