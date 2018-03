Maltempo | auto travolta da un torrente in Friuli | donna tratta in salvo

Maltempo Liguria : albero si abbatte su auto a La Spezia - nessun ferito : Questa mattina, a La Spezia, un albero si è abbattuto sulle auto in sosta: fortunatamente non si segnalano feriti. I Vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere di Fossitermi, dove un pino ha ceduto, ha travolto un’altra pianta, per poi cadere su veicoli parcheggiati: 4 sono rimasti danneggiati. I Vigili del fuoco hanno proceduto al taglio dell’albero, alla sua rimozione e al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'articolo ...

Maltempo - Usa : maxi incidente e ingorgo per neve in autostrada : maxi incidente, e conseguente maxi ingorgo, sulla Intestate 94 in Michigan. Sull’autostrada, che collega il Michigan al Canada correndo per quasi 1.500 chilometri negli Stati del nord degli Usa passando da Detroit, Chicago e Minneapolis, si e’ abbattuta un’intensa nevicata che ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto un cinquantina di veicoli fra auto, semiarticolati e camion. Nessuna vittima, sono stati soccorsi ...

Maltempo Terni : Fabro senz’acqua - intervengono le autobotti : Le forti piogge hanno intorbidito le acque della sorgente Venagrossa e di conseguenza il Servizio idrico integrato sta intervenendo questa mattina a Fabro, in provincia di Terni, con il servizio sostitutivo di autobotti. I tecnici stanno svuotando il serbatoio di Osteriaccia rifornito dalla sorgente per eliminare le impurità e consentire il ripristino del servizio nel minor tempo possibile. L'articolo Maltempo Terni: Fabro senz’acqua, ...

Maltempo : ha smesso di nevicare sulla rete di Autostrade per l’Italia : Sono terminate le precipitazioni nevose sulla rete di Autostrade per l’Italia. Autostrade per l’Italia raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di Catene a bordo che in ogni caso devono essere sempre montate in area di servizio, area di parcheggio o piazzola di sosta. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sulle previsioni meteo saranno diramati tramite: ...

Maltempo Siena : grossa buca in strada danneggia 11 auto : Grande impegno ieri per la Polizia di Stato a causa del Maltempo per la sicurezza dei cittadini. Nella serata, al Km 7+900 del Raccordo Siena Firenze, tra Badesse e Monteriggioni, si è formata una grossa buca di circa 1 metro di diametro, lungo la strada, nella corsia di marcia verso Firenze. La buca, originata dall’eccezionale ondata di gelo e neve che ha colpito la provincia di Siena, ha provocato il danneggiamento di circa undici autovetture ...

Autostrade ancora chiuse e altre con disagi per il Maltempo : La neve di questi giorni continua imperterrita a cadere su tutta l'Italia creando disagi per la mobilità. I vari comuni stanno intervenendo senza sosta per garantire la massima sicurezza su marciapiedi e strade. La parte che ne risente di più, però, e che sappiamo essere difficile da gestire in queste situazioni, sono le Autostrade. I mezzi per togliere la neve e per spargere il sale sono sempre in azione ma a dare problemi è il ghiaccio ...

Maltempo - parcheggia l’auto vicino al Tevere : sommersa : Brutta sorpresa stamani nei pressi del fiume Tevere al centro di Roma per il proprietario di un’auto che era parcheggiata lì vicino. La macchina è stata parzialmente sommersa. I carabinieri della stazione Prati unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti sotto Ponte Regina Margherita dove è stata notata l’auto parzialmente sommersa dalle acque del fiume innalzatesi improvvisamente. Allertati i vigili del ...

Italia - è ancora emergenza Maltempo : rischio pioggia gelata sulle autostrade. Chiusi tratti di A1 e A26 : Italia ancora nella morsa del freddo. Dopo il gelo siberiano di Burian che ha portato la neve anche a bassa quota, facendo svegliare persino la Capitale imbiancata, in Italia è ancora emergenza ...

Maltempo - neve a Milano e Torino. Autostrade - pericolo gelicidio : Chiuse questa mattina tratti di A1 e A26. Un senzatetto morto per il freddo a Mantova. Allerta in Emilia e Liguria, in Piemtone pericolo valanghe

Maltempo - Autostrade : nevicata intensa sul Nord Ovest - 600 mezzi al lavoro : Autostrade per l’Italia comunica che, dalle prime ore di questa mattina, una nuova ondata di precipitazioni ha interessato il Nord Italia, con coinvolgimento della A1 tra Milano e Bologna, della A26 Genova-Gravellona e della A7 Serravalle-Genova. Attualmente le tratte di competenza di Autostrade per l’Italia sono tutte regolarmente percorribili, con unica limitazione sulla A26, tra l’allacciamento con la A10 e Casale Monferrato ...

