Maltempo | Astral | “Soppressi i collegamenti con le isole Pontine”

Maltempo Frosinone - disagi alla viabilità : “necessario l’intervento di Astral” : Il Maltempo di questi giorni hanno creato disagi importanti sulla viabilità del territorio, in particolare danneggiando il manto stradale in diverse zone della provincia. Criticità molto accentuate, tenendo conto della rilevanza e del traffico, sono presenti in particolare sulle strade ad alto scorrimento come la via Casilina, la Superstrada Sora-Frosinone, la Superstrada SS 630, la Monti Lepini (tratto regionale), la S.R. 155 “Per ...