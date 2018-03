Maltempo | assessore Veneto | costante monitoraggio situazione litorale

calcioweb.eu

: #ANSA | Maltempo: Liguria annuncia esposto falsa allerta rossa - Assessore Giampedrone contro sito meteo - AnsaLiguria : #ANSA | Maltempo: Liguria annuncia esposto falsa allerta rossa - Assessore Giampedrone contro sito meteo - fpas70 : RT @Mustapha1508: #buchearoma l’assessore #Gatta continuare a dare la colpa alle amministrazioni precedenti è diventato noioso ?? ?? ma, pren… - val_d1 : RT @Mustapha1508: #buchearoma l’assessore #Gatta continuare a dare la colpa alle amministrazioni precedenti è diventato noioso ?? ?? ma, pren… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Venezia, 12 mar. (AdnKronos) – ‘Anche in quest’occasione abbiamo da subito attivato i nostri uffici per monitorare lae riportarla in condizione di normalità, con obiettivi di sicurezza ma anche allo scopo di ripristinare la fruizione turistica che vedrà un primo avvio già con la Pasqua ormai prossima”: così l’regionale alla Difesa del Suolo Gianpaolo Bottacin, illustrando gli interventi immediatamente posti in essere ma anche la programmazione per il consueto ripascimento stagionale del.Tecnici regionali fin dalle prime ore della mattinata erano infatti presenti sulle varie spiagge delper rilevare lae programmare i pronti interventi. Durante la notte erano state infatti raggiunte quote di marea sostenute superiori a 1,2 metri lungo tutto il bacino dell’Alto Adriatico e altezze ...