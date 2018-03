Maltempo | Alleanza Coop | “A causa delle piogge 100 milioni di danni all’ortofrutta” 

meteoweb.eu

: RT @Agricolae1: #MALTEMPO, @CooperativeITA AGROALIMENTARI: ORTOFRUTTA IN GINOCCHIO. CIRCA 100MLN DI DANNI - Agricolae - BGrisafi : RT @Agricolae1: #MALTEMPO, @CooperativeITA AGROALIMENTARI: ORTOFRUTTA IN GINOCCHIO. CIRCA 100MLN DI DANNI - Agricolae - Agricolae1 : #MALTEMPO, @CooperativeITA AGROALIMENTARI: ORTOFRUTTA IN GINOCCHIO. CIRCA 100MLN DI DANNI - Agricolae - News24Italy : #Cucina #Italia Alleanza Coop, danni all'agroalimentare per 500 milioni -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Le coltivazioni di ortofrutta che si erano salvate dal ghiaccio rischiano di essere distrutte ora dall’acqua, con ulterioriper 100di euro. Sono le prime stime dell’erative Agroalimentari, in merito alla nuova ondata diche potrebbe far perdere il 20% della produzione orticola, come broccoli, cavoli, verza, finocchi, carciofi e scarole; una situazione che andrebbe ad aggravare il quadro nelle regioni del Centro-Nord, gia’ duramente colpite dal gelo e dalle nevicatesettimane scorse. Nelle ultime 24 ore, ricorda l’, la protezione civile ha emesso l’allerta in Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. E se il Centro Nord e’ sotto l’acqua, al Sud le temperature da primavera avanzata determinano un’accelerazione della fioriturapiante da frutto. A destare, infatti, forti ...