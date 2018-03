Malagò - Astori ha unito mondo del calcio : "Mi auguro - ha aggiunto a margine della Giunta - che non si debba tornare a quello che era un modo di fare, luoghi comuni che hanno caratterizzato per lungo tempo il mondo del calcio e che questo ...

Astori - Malagò : 'I valori di Davide bisognerà portarli avanti in tutto lo sport' : 'L'omelia del cardinale Betori che oggi ha officiato la messa funebre ha sottolineato i valori di Davide Astori, di questo capitano, che poi dovrebbero essere i valori che tutto lo sport; partendo dal calcio, bisognerebbe portare avanti tutti questi valori. È una grande testimonianza e una bella responsabilità per tutti quelli che erano qui oggi e che credono in questi valori da ...

Astori : Malagò - portare avanti suoi valori : ANSA, - FIRENZE, 8 MAR - I valori di Davide Astori "dovrebbero essere i valori che in tutto lo sport, partendo dal calcio, bisognerebbe portare avanti". Lo dice Giovanni Malagò, presidente del Coni, parlando del capitano della Fiorentina, al termine della cerimonia funebre oggi a Firenze. "E' ...

Malagò : “valori di Astori bisognerà portarli avanti in tutto lo sport” : FUNERALI Astori: “L’omelia del cardinale Betori che oggi ha officiato la messa funebre ha sottolineato i valori di Davide Astori, di questo capitano, che poi dovrebbero essere i valori che tutto lo sport; partendo dal calcio, bisognerebbe portare avanti tutti questi valori. E’ una grande testimonianza e una bella responsabilità per tutti quelli che erano qui oggi e che credono in questi valori da portare avanti”. Lo ha ...

Bufala sul rinnovo Astori : dettagli sul contratto con la Fiorentina che ha ingannato Malagò : In questi giorni diversi giornalisti hanno posto il quesito relativo al rinnovo Astori, nel senso che come molti sanno il difensore della Fiorentina scomparso nella notte tra sabato e domenica alla vigilia del match contro l'Udinese, era in procinto di allungare il contratto con la società viola. Si sono creati in questo modo i presupposti per una Bufala che ha tratto in inganno addirittura Malagò. A 31 anni, del resto, il povero Astori era ...

Davide Astori - la verità sul rinnovo del contratto per aiutare moglie e figlia : Malagò rettifica la bufala : L'ovazione di migliaia di tifosi sul web era già partita davanti alla decisione della Fiorentina di rinnovare il contratto del capitano Davide Astori dopo la sua morte. A tutti è sembrato un gesto di ...

Astori - splendido gesto della Fiorentina nei confronti della famiglia di Davide : a rivelarlo è... Malagò : Come confermato da Malagò a margine dell'Assemblea di serie A, la Fiorentina ha deciso di devolvere l'ingaggio di Davide Astori alla famiglia dello sfortunato calciatore Un gesto encomiabile che ...

MORTE ASTORI - QUANDO RECUPERA LA SERIE A? / Malagò apre allo slittamento di una settimana - ipotesi possibile? : La MORTE di Davide ASTORI ha portato alla decisione della Lega A di rinviare per lutto la 27a giornata a data da destinarsi. Ma in un calendario così fitto da qui a maggio è un'impresa...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Morte Astori - Malagò : "Giusto rinviare la Serie A" : Il nostro mondo è profondamente colpito da quanto successo. Le parole stanno a zero, la decisione di rinviare la giornata è quella giusta" ha aggiunto il commissario. "Il calcio che io penso e che ...

