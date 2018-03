Magnini e la Palmas nuova coppia?Lo rivela il settimanale ' Chi'

Filippo Magnini dimentica Federica Pellegrini con Giorgia Palmas? FOTO : Federica Pellegrini: Filippo Magnini si frequenta con Giorgia Palmas? Tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas non ci sarebbe soltanto una bella amicizia: che il nuotatore abbia finalmente messo una pietra sopra alla sua storia d’amore con Federica Pellegrini grazie alla bella ex velina? Il gossip è stato lanciato dal settimanale Chi nel nuovo numero in uscita in tutte le edicole mercoledì 14 marzo. Per ora sappiamo solo che i due si ...