Mafia | Palermo ricorda Joe Petrosino

Mafia - l’arcivescovo di Palermo : “Dalla Chiesa omissioni nella lotta a Cosa nostra. Dobbiamo chiedere perdono” : Chiede scusa per quanto i suoi predecessori non hanno fatto nella lotta a Cosa nostra. È una presa di posizione netta quella di don Corrado Lorefice, l’arcivescovo di Palermo. “Dobbiamo chiedere perdono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato nei confronti della Mafia. Per quanto la Chiesa sia stata omissiva, per quando abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla Mafia”, ha ...

Mafia : arcivescovo Palermo - Chiesa chieda perdono per suo silenzio : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Dobbiamo chiedere perdono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato nei confronti della Mafia. Per quanto la Chiesa sia stata omissiva, per quando abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla Mafia". Lo ha detto don C

Mafia : tradito dall'amore - latitante arrestato a Palermo : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - tradito dall'amore. Giuseppe Cosenza, 43 anni, latitante dallo scorso giugno, è stato arrestato ieri pomeriggio a Carini dai carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Palermo, che hanno seguito la moglie. I militari hanno dato esecuzione a un provv

Agguato a Palermo : ferito un pregiudicato per Mafia. Era coinvolto nel processo a Miccoli : Si tratta di Gioacchino Alioto, uno dei due presunti mafiosi finiti nell'inchiesta che ha portato alla condanna del bomber: è stato raggiunto da due colpi di...

Palermo - l’albergo abusivo dell’ex procuratore nazionale antiMafia : Palermo, l’albergo abusivo dell’ex procuratore nazionale antimafia Il servizio sull’Hotel Elena, gestito dalla moglie di Giusto Sciacchitano Continua a leggere L'articolo Palermo, l’albergo abusivo dell’ex procuratore nazionale antimafia sembra essere il primo su NewsGo.

Palermo - summit di Mafia a 'Città giardino'. Il portiere del residence convocava i boss : Il solerte portiere di 'Città giardino', uno dei residence più esclusivi della città, telefonava al boss Francesco Liga e gli diceva: 'Se puoi avvicinare, vediamo di rintracciare il dottore Micale'. ...

Mafia : arresti Palermo - imprenditore Bacchi in silenzio davanti al giudice : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Benedetto Bacchi, uno dei maggiori imprenditori italiani nel settore dei giochi e delle scommesse, arrestato ieri mattina dalla Polizia di Stato insieme con altre trenta persone. Bacchi è finito ieri in cella con le accuse di

Mafia : imprenditore arrestato comprò villa da ex giocatore Palermo : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - L'imprenditore Benedetto Bacchi, arrestato all'alba di oggi con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, aveva acquistato per mezzo milione di euro la villa dell'ex giocatore del Palermo Giovanni Tedesco, per rivenderla subito dopo a 1,3 milioni di euro all

Mafia : pentito Galatolo - imprenditore Bacchi si prese tutta Palermo : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - L'imprenditore Benedetto Bacchi "si prese tutta Palermo… metteva tutto quello che voleva a Resuttana, alla Noce, a Pagliarelli, a Palermo Centro…”. A parlare è il collaboratore di giustizia, Vito Galatolo, ex boss di Cosa nostra, spiegando agli investigatori la figura d

Mafia - blitz a Palermo : arrestato il re delle slot Benedetto Bacchi : Mafia, blitz a Palermo: arrestato il re delle slot Benedetto Bacchi Secondo la Dia le scommesse sono il nuovo “core business” dei clan. In arresto 31 persone. Continua a leggere L'articolo Mafia, blitz a Palermo: arrestato il re delle slot Benedetto Bacchi sembra essere il primo su NewsGo.

Palermo - blitz antiMafia - il re delle scommesse aveva comprato la villa dell'ex calciatore Tedesco : L'aveva pagata 500mila euro e il giorno dopo l'aveva messa in vendita per un milione e 300mila euro: aveva il senso degli affari l'imprenditore Benedetto Bacchi, arrestato oggi per concorso in ...

Palermo : blitz antiMafia - 31 arresti : Personaggio chiave dell'inchiesta Benedetto Bacchi, uno dei maggiori imprenditori nel settore dei giochi e delle scommesse

Centri scommesse in affari con la Mafia : 31 arresti a Palermo - : In manette anche Benedetto Bacchi, imprenditore che con l'aiuto delle cosche mafiose era riuscito a monopolizzare e realizzare una rete di più di 700 agenzie abusive

Mafia - blitz a Palermo : tra i 31 arrestati anche il 're delle scommesse' : Il blitz all'alba: la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo , ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 31 persone accusate a vario titolo di ...