alessandrianews

: - ruisseau : - ElioDefrani : Maddalena, Via Crucis con il vescovo. Poi l'incontro con la comunità Sant'Egidio - AlessandriaNews : #alessandria Maddalena, Via Crucis con il vescovo. Poi l'incontro con la comunità Sant'Egidio -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Solo l'anno scorso sono stati uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 8 laici. Una realtà poco conosciuta, ma non per questo meno significativa come segno dei tempi ...