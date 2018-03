M5S | fuga d' amore di Di Maio in Sicilia? Il web fa il tifo per la coppia

Pd - Calenda si tessera : “ M5S è la fuga dalla realtà. Qui il leader c’è - è Gentiloni”. E poi la frecciata a Confindustria : “Siamo stati e siamo alternativi al M5S che rappresenta non la cultura di governo la ma cultura della fuga dalla realtà. Dobbiamo rimanere qui perché i voti che hanno dato sono voti che vogliono questo. Penso che sia sbagliato tradirli”. Così Carlo Calenda , lasciando il Nazareno, dove ha deciso di iscriversi al Partito democratico. “In questo momento di tutto abbiamo bisogno tranne che di correre da qualche parte. Abbiamo ...

Pd - 5 milioni di elettori in fuga. Uno su tre calamitato dal M5S : Il Movimento 5 stelle che cannibalizza il Pd e la Lega che prosciuga Forza Italia e recupera voti tra gli astenuti. I dati quasi definitivi del voto di domenica (ieri sera alle 21 su 61.401 seggi ne mancavano ancora 35 con 12 collegi uninominali della Camera e 26, con 7 collegi, del Senato) confermano che ci sono due vincitori: l’M5s, primo partito...

M5S candida l’economista Lorenzo Fioramonti : aveva raccontato la sua storia di cervello in fuga al Fatto.it : Approva le proposte del M5s, e in particolare quella del reddito di cittadinanza, che è “una forma di garanzia nei confronti delle famiglie. Un ottimo modo per rilanciare i consumi e diminuire la spesa dello Stato”. Lorenzo Fioramonti, Professore ordinario di Economia Politica all’Università di Pretoria, dove dirige il Centro Studi sull’Innovazione nella Governance e dove è Vice Direttore del campus sullo sviluppo sostenibile ...