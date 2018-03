L’uomo dietro al riavvicinamento tra Stati Uniti e Corea del Nord

“Tutti a terra - sta sparando”. Terrore per le strade di Macerata : l’auto abbassa il finestrino - i colpi - il sangue. Tanti feriti - alcuni gravi. E un’inquietante motivazione che prende piede dietro il folle gesto di quel L’uomo : Si chiama Luca Traini, ha 28 anni ed è originario delle Marche. È lui l’uomo fermato dalla polizia dopo i terribili fatti di sangue che hanno seminato la paura nelle strade di Macerata , fermato dalle forze dell’ordine (è italiano e incensurato) in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti, mentre faceva il saluto romano (secondo fonti locali). Un metro e 80, fisico atletico, calvo, è sceso dall’auto, si è ...

Torino - Mazzarri rappresenta un passo indietro : non sembra (affatto) L’uomo giusto per i granata : Il Torino si affida a Walter Mazzarri per il post Mihajlovic, un’era ricca di aspettative ma avara di risultati quella del buon Sinisa. Adesso però la scelta della società di virare sull’ex Watford convince davvero poco, per diversi motivi. Innanzi tutto sotto il punto di vista del progetto tecnico sembra un passo indietro anzichè in avanti. Di Mazzarri tutto si può dire tranne che sia un innovatore, anzi, si tratta di un tecnico ...