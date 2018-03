Luigi Di Maio | perché basta farlo governare per far sparire lui e il M5s

Matteo Salvini - l'appello della sinistra europea al Pd : 'Fermatelo in ogni modo - meglio Luigi Di Maio' : Un appello per spingere il Pd tra le braccia del M5S. È quello cui sta lavorando, a nome della galassia di sinistra Ue, il vicepresidente del gruppo dei Verdi, Pascal Durand . Anche Bruxelles e ...

“Fidanzata a 5 stelle”. Luigi Di Maio allo scoperto : prime foto insieme a lei. Tra una manovra per il governo e un’altra - il leader grillino si concede un relax con la sua nuova compagna. Eccola : Se la formazione del nuovo governa sembra un affare sempre più nebuloso, con il Pd che si defila e la spalla della Lega che non sembra troppo solida, Luigi Di Maio, leader campano dei M5s sembra avere le idee chiare, almeno in amore. L’ormai ex vicepresidente della camera (futuro premier?) è stato infatti beccato dai paparazzi mentre si gode una giornata di relax a Marsala in compagnia della sua nuova compagna, manco a dirlo, attivista ...

Pomigliano d'Arco - NA - Luigi Di Maio Ringrazia Elettori M5S. Volantinaggio a Brusciano : Adesso abbiamo aperto uno squarcio in quel modo di fare politica e di gestire lo Stato e indietro non si torna» . Su YouTube è reperibile l'intero discorso di Luigi Di Maio. Anche a Brusciano che ...

Luigi Di Maio - la profezia nera di Luigi Bisignani : 'Lobby gay e arroganza nel M5s - ecco che fine rischia di fare' : Per Luigi Di Maio , Luigi Bisignani vede un futuro nero. E ne scrive in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'Cerchi magici e arroganza: possibile che la rovinosa caduta di Renzi non abbia ...

Fabrizio Cicchitto su Luigi Di Maio : per arrivare in alto si è affidato alla vecchia volpe Dc - Vincenzo Scotti : Che in Italia sia una costante storica la tendenza a correre in soccorso al vincitore è dimostrato da mille esempi. L'altra costante è la velocità nel cambiamento sul terreno della esaltazione o della ...

Luigi Di Maio - Franco Bechis : l'alleanza tra M5s e Pd può essere l'inizio della fine dei grillini : Le sirene sono tante, non ultima quella del Fatto quotidiano di Marco Travaglio, che in queste settimane si è intestato il ruolo di gran suggeritore del Movimento cinque stelle. Le sirene cantano per ...

Luigi Di Maio e Giovanna Melodia insieme per un weekend di relax in Sicilia : Dopo il boom alle elezioni, Luigi Di Maio si prende una pausa. Il candidato premier di M5s è stato avvistato a Castellammare del Golfo, in compagnia di Giovanna Melodia. A diffondere l'immagine è stato il quotidiano locale AlqamaH, che ha raccontato il loro weekend trascorso in Sicilia."Non è certamente inaspettata e non è passata inosservata", scrive il giornale, "Infatti, come rivelato da diversi quotidiani di ...

Luigi Di Maio e la fuga in Sicilia in dolce compagnia : ecco chi è la donna al suo fianco : Luigi Di Maio si è preso una breve vacanza in Sicilia dopo il successo elettorale e prima di risolvere le incognite sul governo. Il leader dei Cinque Stelle è stato fotografato dai...

Cosa ha intenzione di fare M5s se va al governo. Un post di Luigi Di Maio : Una settimana dopo il voto che ha portato M5s a essere il primo partito italiano Luigi Di Maio affida a un post sul blog il programma di un eventuale esecutivo a guida 5 Stelle. Cita De Gasperi, la Francia e le leggi da abolire e ripropone, con forza, il reddito di cittadinanza, su cui in settimana molto di è polemizzato. Ecco le intenzioni di Di Maio: Welfare Abbiamo messo al primo posto la qualità della vita ...

Luigi Di Maio : "De Gasperi diceva che politica vuol dire realizzare". L'appello per il governo citando il leader Dc : Il leader M5S Luigi Di Maio lancia un nuovo appello per la formazione del governo e cita le parole di ieri del presidente della Cei, cardinale Angelo Bassetti."Faremo tutto il possibile per rispettare il mandato che ci hanno affidato. Mi auguro che tutte le forze politiche abbiano coscienza delle aspettative degli italiani: abbiamo bisogno di un governo al servizio della gente", scrive Di Maio dal blog, sottolineando: "Non abbiamo a cuore le ...

Elezioni - De Luca : “M5s? Luigino Di Maio si è messo il vestitino della Prima Comunione - ma tanti di loro restano violenti” : “Il M5S ha la responsabilità gravissima di aver immesso nella vita pubblica un tasso di violenza che è intollerabile. Violenza nel linguaggio, nel rapporto tra esseri umani, tra interlocutori politici”. Inizia così la lunga invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i 5 Stelle, nel corso della sua rubrica settimanale su Lira Tv. “Offese continue per anni” – continua – ...