Luciana Littizzetto a Che tempo che fa | la battutaccia squallida su Silvio Berlusconi

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : la campagna elettorale di Luciana Littizzetto (11 Marzo 2018) : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 10 Marzo: nel salotto di Fabio Fazio arrivano Ciriaco De Mita, Luca Guadagnino, Vincenzo Salemme Tosca D'Aquino, Al Bano e J-Ax.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:17:00 GMT)

Quella gaffe di Luciana Littizzetto "La Lagerback ha tolto un neo..." : Clamorosa gaffe di Luciana Littizzetto . Come ha sottolineato Striscia la Notizia nella puntata andata in onda ieri sera, la comica ha messo nel mirino Filippa Lagerback durante l'ultima puntata di ...

Luciana Littizzetto : la gaffe sul neo di Filippa Lagerback : Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e la gaffe sul neo di Filippa Lagerback: Striscia la notizia bacchetta la comica Non è sfuggita ai telespettatori più attenti e a Striscia la notizia, la gaffe di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa ai danni di Filippa Lagerback. In uno dei suoi lunghi monologhi la comica […] L'articolo Luciana Littizzetto: la gaffe sul neo di Filippa Lagerback proviene da Gossip e Tv.

Che tempo che fa/ Luciana Littizzetto e il neo di Filippa Lagerback scomparso (4 marzo 2018) : Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 4 marzo: Donatella Versace, Fabio De Luigi, Miriam Leone e Ron si raccontano nel nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 21:49:00 GMT)

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Luciana Littizzetto e l'incidente di Amadeus (25 Febbraio 2018) : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 25 Febbraio: Fabio Fazio torna in onda oggi, alle 20.35 su Raiuno. In studio Matteo Renzi, Roberto Saviano e Valeria Imbrogno, compagna di dj Fabo.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:51:00 GMT)

Luciana LITTIZZETTO/ Video - Che tempo che fa : attacco a Berlusconi su "via delle zoccolette" : LUCIANA LITTIZZETTO: la comica si è scatenata nel corso dell'ultimo monologo a Che tempo che fa con Fazio. I nomi di alcune delle strade dai nomi improponibili e l'affondo contro Berlusconi(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:56:00 GMT)

L’esilarante viaggio di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa : ecco i luoghi con i nomi più imbarazzanti d’Italia : È un viaggio esilarante quello di Luciana Littizzetto nella puntata di domenica 18 febbraio a Che tempo che Fa (Rai 1). Dopo essersi proposta come sostituta di Paddy, la “vecchia che balla” che ha accompagnato, e aver ironizzato con tutti gli ospiti della serata – da Ben Harper a Silvio Berlusconi, da Gianni Morandi ad Ornella Vanoni – la comica torinese presenza fissa del programma della domenica di Fabio Fazio su Rai 1, nel monologo si è ...

Fabio Fazio - il delirio di Luciana Littizzetto sugli affitti : la balla colossale su Raiuno : Finché Luciana Littizzetto parla di cetrioli e sedani con i soliti doppi sensi, più o meno sembra sapere di cosa sta trattando. La comica però sarà convinta di essere proprio una tuttologa, tanto da ...

Luciana Littizzetto - una comica che (purtroppo) non fa più ridere : Lo devo ammettere: sono stata una fan di Luciana Littizzetto. L’apprezzavo già dai tempi della Gialappa’s e del suo “Minchia Sabbry!” e poi ho continuato a seguirla anche quando, svestiti i panni della comica tout court, ha indossato quelli di populista sfacciata per andare incontro ai gusti del pubblico della Rai. La prima delusione ce l’ho avuta quando ho acquistato i libri di Luciana Littizzetto: un buon 90% di quelle pagine non erano altro ...

Che tempo che fa/ Ospiti 28 Gennaio 2018 e diretta : Luciana Littizzetto e i microdrammi quotidiani : Che tempo che fa, Ospiti 28 Gennaio 2018: la neo senatrice a vita Liliana Segre, Gigi Buffon, Carlo Cracco ed Emma Marrone nel salotto di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 22:40:00 GMT)

Che tempo che fa : Luciana Littizzetto presto fuori dal cast? - : Di recente, infatti, la stessa comica ha fatto capire di essere un po' insofferente perché, in questo periodo, della politica in tv, non è che si possa tanto parlare. Ecco che, allora, al netto di ...

Che tempo che fa : Luciana Littizzetto presto fuori dal cast? : Luciana Littizzetto fuori da Che tempo che fa? Luciana Littizzetto sarà presto fuori dal cast di Che tempo che fa? Al momento è solo una ipotesi. Nell’ultimo periodo, però, non sono pochi coloro che stanno notando un calo di ‘resa’, soprattutto in riferimento alle battute che ‘Lucianina’ propone nel programma domenicale di Rai1 condotto da Fabio Fazio. Tanto per fare solo un esempio, di recente sul quotidiano online ...

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti 21 Gennaio 2018 e diretta : Luciana Littizzetto e il "ti amo" di Al Bano e Romina : Che TEMPO che fa, anticipazioni e Ospiti 21 Gennaio: Boris, Beker, Sergio Castellitto,Enrico Brignano, Fabio Rovazzi si raccontano ai microfoni di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:25:00 GMT)