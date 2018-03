huffingtonpost

: La sfida M5S-Lega diventa olimpica. Zaia vuole sfilare i Giochi 2026 alla Appendino - Enric0Chessa : La sfida M5S-Lega diventa olimpica. Zaia vuole sfilare i Giochi 2026 alla Appendino - emme_elle24 : RT @HuffPostItalia: Luca Zaia vuole sfilare le Olimpiadi del 2026 a Chiara Appendino -

(Di lunedì 12 marzo 2018) La sfida tra Movimento 5 stelle e Lega diventa olimpica. Il presidente della Regione Veneto,, ha infatti avanzato l'ipotesi di una candidatura delle Dolomiti a sede delleinvernali del, attraverso una rete di località fra Veneto, Trentino e Alto Adige. Pochi giorni fa la sindaca di Torino,, ha "candidato" la propria città per ospitare la stessa manifestazione. Con la benedizione di Beppe Grillo.ha spiegato: "Su questo ci sono già contatti con i presidenti delle due province autonome, Ugo Rossi e Arno Kompatscher". "Siamo in grado - ha proseguito - di proporre un'Olimpiadeche porta in eredità i Campionati del mondo 2021, 1.300 chilometri di piste e un complesso di Dolomiti Superski supercollaudato, oltre al patrimonio dell'umanità, le Dolomiti".Il presidente veneto ha aggiunto: "Quindi un'Olimpiade ...