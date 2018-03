Luca Tommassini altezza | peso e foto fisico del direttore artistico di Amici e X Factor

Ecco tutti i cambiamenti di Luca Tommassini per il Serale di Amici! : Che la rivoluzione di Luca Tommassini al Serale di Amici 2018 abbia inizio: dalle prime anticipazioni, il nuovo direttore artistico ha intenzione di regalare uno spettacolo diverso al pubblico, ma soprattutto di fare esibire cantanti e ballerini in gara sotto una luce diversa. C'è da aspettarsi uno spettacolo completamente diverso da quello di Giuliano Peparini, sia perché i due coreografi hanno un modo di lavorare diverso sia perché il Serale ...

Amici 2018 Luca Tommassini tutte le novità del serale : Luca Tommassini è il nuovo direttore artistico del serale “Amici 2018”. Tommassini ha già incontrato gli allievi della scuola di Amici ed ha raccontato loro quali saranno le principali novità della prossima edizione. Finalmente dopo cinque anni di differita il serale di Amici 2018 sarà in diretta. Inoltre non ci saranno dunque anticipazioni né spoiler e i telespettatori non conosceranno prima l’eliminato della serata. Luca Tommassini vuole ...

Luca Tommassini/ Serale di Amici 17 rivoluzionato : diretta e costumi per i ragazzi versione X Factor : Il nuovo direttore artistico di Amici 17, Luca Tommassini, è pronto a rivoluzionare l'ultima fase del programma tra diretta, costumi e focus sui ragazzi, sarà la nuova versione di X Factor?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:47:00 GMT)

Amici 17 - Luca Tommassini : «Via le tute dal Serale» : Chiamatela rivoluzione o, semplicemente, ammodernamento. Lotta alla tradizione e sguardo rivolto al futuro. Il primo incontro dei ragazzi di Amici con il direttore artistico Luca Tommassini è stato prolifico sotto molti punti di vista. Primo fra tutti, l’eliminazione delle famose maglie del Serale a vantaggio di un look personalizzato per ciascun candidato, un vero e proprio costume da esibire fra canzoni e ...

Amici 2018 - daytime 1 marzo. Luca Tommassini fa fuori le tutine dal Serale : «Finalmente avrete dei costumi» : Amici 2018 Il Serale di Amici 2018 si avvicina e gli allievi per la prima volta incontrano il nuovo direttore artistico Luca Tommassini. Le lezioni in vista dello speciale di sabato, intanto, continuano, con nuove prove e soprattutto nuove sfide che, arrivati a questo punto, diventano decisive. Amici 2018, Paola Turci sprona Nicole Nicole viene chiamata in studio, dove ci sono Michele Bravi, Giusy Ferreri e Paola Turci. Quest’ultima si ...

AMICI 17/ Video - Luca Tommassini incontra i ragazzi : "Sono dalla vostra parte" : AMICI 17, verso il serale: nessun allievo ha conquistato i favori ella commissione. Chi sarà il primo allievo ad accedere alla fase più importante del programma?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:38:00 GMT)

Verissimo - Luca Tommassini : “Attaccato duramente - ma trionfante. Mamma Lina balla sempre con me” : Luca Tommassini, nuovo direttore artistico di Amici, è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: “Sono emozionatissimo, ti vedo sempre da casa ma tu esisti. Quando uno si agita significa che è vivo, me la godo molto questa agitazione.” ha detto entrando nello studio. Circa la possibilità di far ballare la conduttrice, che si è autodefinita “peggio di un palo della luce”, Luca ha risposto: “Ho fatto ballare soprattutto ...

Luca Tommassini - NUOVO DIRETTORE ARTISTICO DI 17/ "Confrontarmi con Maria De Filippi è un onore" (Verissimo) : LUCA TOMMASSINI, il NUOVO DIRETTORE ARTISTICO di “Amici di Maria De Filippi”, sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo, in onda sabato 24 febbraio.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 17:35:00 GMT)

Luca Tommassini a Verissimo - il nuovo direttore artistico di Amici 17 tra il bullismo e i problemi con la droga (video) : Luca Tommassini a Verissimo svela tutte le sue aspettative per la sua nuova avventura ad Amici di Maria De Filippi. Colui che fa ballare l'anima ha accettato di essere il nuovo direttore artistico del serale del talent di Canale 5, sancito da un fortissimo abbraccio con la conduttrice con la quale aveva già intavolato un discorso social basato su scherzi e battute. Immancabile il video con il quale Silvia Toffanin ha voluto presentare il ...

Luca Tommassini - nuovo direttore artistico di Amici 17/ Perché ha lasciato X Factor? Oggi la confessione : Luca Tommassini, il nuovo direttore artistico di “Amici di Maria De Filippi”, sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo, in onda sabato 24 febbraio.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 09:02:00 GMT)

Amici 2018 - Luca Tommassini direttore artistico del Serale : adesso parla Giuliano Peparini : Luca Tommassini ha preso ufficialmente il posto di Giuliano Peparini come direttore artistico di Amici di Maria De Filippi: un ruolo, questo, che entusiasma parecchio la new-entry, ed è stata palese la sua incontenibile felicità quando la conduttrice lo ha invitato in studio per parlare della loro inedita collaborazione. Maria avrebbe dovuto colmare il vuoto lasciato da Peparini con un altro esperto di danza del suo stesso livello... impresa ...

Luca TOMMASSINI/ È il nuovo direttore artistico del serale di Amici (Dance Dance Dance) : LUCA TOMMASSINI, giudice del talent di casa Sky, ha ufficializzato l’addio a X-Factor con relativo passaggio ad Amici per vestire i panni del direttore artistico nella fase serale.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:10:00 GMT)