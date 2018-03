Lotta salvezza Serie A | 6 squadre per due posti in 4 punti Il calendario delle prossime

Scudetto - Milan-Inter - Champions - Lotta salvezza : e tu per chi voti? : Come già saprete domenica 4 marzo si vota: i cittadini italiani sono chiamati a rinnovare la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, dalle 7 alle 23, tra una partita e l'altra. Gli abitanti ...

La Spal vince in casa del Crotone : 3-2 e Lotta salvezza riaperta : La Spal di Leonardo Semplici è corsara all'Ezio Scida di Crotone e batte per 3-2 la squadra di Walter Zenga. Hanno deciso la partita le reti di Antenucci, Simic e Paloschi che hanno reso vana la doppietta di Budimir. La partita è stata equilibrata con i ferraresi che hanno sfruttato a pieno due gravi errori individuali di Cordaz e Barberis. Con questo prezioso successo la Spal sale a quota 20 punti, mentre il Crotone resta fermo a quota 21. ...

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score. La Lotta salvezza (27^ giornata) : RISULTATI SERIE C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone B. Le partite della 27^ giornata si giocano sabato: il Padova cerca l'allungo decisivo per la promozione diretta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:21:00 GMT)