Lory Del Santo mai vista prima così | si commuove con la drammatica storia della morte del

Lory Del Santo a Domenica Live : il racconto fa piangere anche Barbara d’Urso : Lory Del Santo a Domenica Live è tornata a parlare della sua relazione con Eric Clapton e del primogenito avuto dal famosissimo musicista. La showgirl ha pianto parlando di quel bimbo morto troppo presto e ha commosso anche Barbara d’Urso. Cosa è successo nello studio del programma di Canale 5? La confessione di Lory Del Santo ha toccato i cuori dei telespettatori. Ora in molti hanno davvero capito cosa si nasconda dietro l’apparente ...

Lory Del Santo torna a parlare del figlio morto : Barbara d’Urso scoppia a piangere : Domenica Live, Lory Del Santo parla del figlio Conor: Barbara d’Urso in lacrime Lory Del Santo è tornata a Domenica Live per parlare di Conor, il figlio avuto da Eric Clapton e morto 27 anni fa. Dopo aver rivelato del bigliettino che il bambino – scomparso a New York all’età di 4 anni – ha […] L'articolo Lory Del Santo torna a parlare del figlio morto: Barbara d’Urso scoppia a piangere proviene da Gossip e Tv.

Lory Del Santo racconta della morte del figlio : Barbara d’Urso in lacrime : Lory Del Santo fa piangere Barbara d’Urso: la morte del figlio Conor Lory Del Santo oggi in diretta da Barbara d’Urso ha parlato di tutta la storia con Eric Clapton e della morte del loro figlio Conor, avvenuta 27 anni fa. Inizialmente Lory ha affermato che avrebbe parlato ma che non avrebbe guardato le immagini esclusive che Barbara avrebbe mandato in onda di lì a poco in quanto sarebbe sicuramente scoppiata a piangere. E’ ...

Barbara D’Urso riprende Lory Del Santo a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso contesta le parole di Lory Del Santo Seconda parte di Pomeriggio 5 dedicata a L’Isola dei Famosi nella puntata odierna del talk show condotto quotidianamente da Barbara D’Urso su Canale 5. Così la bislacca conduttrice, insieme ai suoi ospiti, hanno commentato quanto accaduto ieri sera nell’appuntamento in prime time con il reality show Mediaset. Per l’occasione questo Pomeriggio si sono accomodati presso il ...

Lory Del Santo : «Eric Clapton e l’ultima lettera di Conor» : Il dolore resta. Quello di Lory Del Santo e quello di Eric Clapton, ventissette anni dopo la tragica scomparsa del loro bambino, Conor, 4 anni e mezzo. La showgirl italiana e il cantautore britannico si erano conosciuti nel 1985. Un amore non sempice, né stabile che l’anno successivo li rese genitori ma che non riuscì a reggere al tempo. Nel 1991 la tragedia: il loro bambino cadde da una finestra del 53esimo piano di un grattacielo di New ...

Lory Del Santo - in lacrime ricorda il figlio a 27 anni dalla morte : “La sua ultima lettera a Eric” : Un post su Instagram che la ritrae insieme al compagno Eric Clapton e al piccolo Conor. Il bambino di quattro anni che Lory Del Santo ebbe con il musicista e che morì precipitando dal 53esimo piano di un grattacielo di New York. Era il 20 marzo del 1991, Lory si trovava nell’appartamento con un amico. Un ricordo tremendo, per lei. Che, ospite di Domenica Live, ha commentato alcune immagini tratte dal documentario Eric Clapton: Life in 12 ...

Lory Del Santo litiga in tv con il suo ex fidanzato Rocco : Lory Del Santo a “Domenica Live,” si scontra, con il suo ex, Rocco Pietrantonio che la accusa di averlo tradito quando stavano insieme. Accusa che Lory Del Santo respinge con forza, sostenuta anche dal suo attuale compagno. «La nostra relazione è finita perché tu eri geloso di persone che c’erano prima di te hai reso la vita impossibile. Se vuoi stare vicino a una donna, impari a rispettarla e a rispettare i suoi figli», afferma Lory Del Santo. ...