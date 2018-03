Loro | il primo teaser del film di Sorrentino su Berlusconi

Il primo trailer di "Loro" - il film di Sorrentino sulla vita di Silvio Berlusconi : I party a bordo piscina, il sesso, una riunione istituzionale, le coppe sportive in bella vista in salotto, una Veronica triste e persino Dudù: ecco le prime immagini di Loro, il nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino che racconta Silvio Berlusconi interpretato da Toni Servillo."Ma te che cosa ti aspettavi di poter essere l'uomo più ricco del paese, fare il premier e che anche tutti ti amassero alla follia?" gli chiede una voce ...

Cristina Ich e Luca Favilla/ Video - il Loro primo incontro fra dubbi ed emozioni (Ballando con le Stelle 2018) : Cristina Ich e Luca Favilla sono una delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2018. Emozionati e titubanti, hanno trovato subito una forte sintonia.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:31:00 GMT)

Max Nek Renga - i tre cantautori presentano il Loro primo disco in giro per l’Italia : ROMA – L’attesa sta per finire! Uscirà venerdì 9 marzo “MAX NEK Renga, il disco” (Warner Music), l’album di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga che racchiuderà tutte le più grandi hit dei repertori dei tre artisti, reinterpretate a tre voci e non solo, e farà rivivere tutte le emozioni di questo tour che sta conquistando […] L'articolo Max Nek Renga, i tre cantautori presentano il loro primo disco in giro per l’Italia è su NewsGo.

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stati Uniti e Svezia proveranno a conquistare il Loro primo titolo olimpico sul ghiaccio coreano : La finale del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang vedrà protagoniste Stati Uniti e Svezia. Una partita che metterà in palio un oro olimpico che sarà storico per chiunque delle due lo conquisterà, visto che queste nazioni non hanno mai vinto fino ad ora una rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi ad analizzare il cammino delle due pretendenti al titolo e le prospettive di questa grande sfida. Partiamo dalla Svezia, ...

Le Haim hanno annunciato il Loro primo concerto in Italia : Sono in arrivo in Italia le Haim, il trio pop-rock californiano formato dalle sorelle Este (chitarra, basso), Danielle (voce, chitarra) e Alana (chitarra, tastiere). Le ragazze hanno annunciato il loro primo concerto Italiano in programma a giugno a Milano. Prendi carta e penna e segnati in agenda tutte le info per partecipare allo show! Haim 3 giugno 2018 Fabrique di Milano Apertura porte: 19:30 Inizio concerto: 21:00 Prezzo biglietti: Posto ...

Il primo ministro dell’Australia ha detto che vieterà i rapporti sessuali tra i suoi ministri e il Loro personale : Il primo ministro dell’Australia, Malcolm Turnbull, ha detto che vieterà i rapporti sessuali tra i suoi ministri e il loro personale, introducendo una modifica al codice di condotta ministeriale. La decisione è arrivata dopo la diffusione della notizia che il The post Il primo ministro dell’Australia ha detto che vieterà i rapporti sessuali tra i suoi ministri e il loro personale appeared first on Il Post.

Max Pezzali - Nek e Francesco Renga : in arrivo a marzo il Loro primo album insieme : Dopo lo straordinario successo del singolo “Duri da battere”, Nek, Max Pezzali e Francesco Renga hanno annunciato l’uscita del loro primo album insieme. [arc id=”8b790c20-c4d0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Si intitola “Max Nek Renga, il disco”, sarà disponibile da venerdì 9 marzo e conterrà tutte le più grandi hit dei repertori dei tre artisti reinterpretate a tre voci. Attualmente i tre cantanti sono in ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro sospesi dalla gara - ma il Loro brano è primo in radio : Al secondo posto c'è Lo Stato sociale con 'Una vita in vacanza', al terzo Annalisa con 'Il mondo prima di te', al quarto i Kolors con 'Frida , mai, mai, mai, che scendono di tre posizioni rispetto a ...

BTS : “Mic Drop” è il Loro primo singolo a essere certificato ORO degli Stati Uniti : I BTS hanno ottenuto un importante riconoscimento negli Stati Uniti. via GIPHY La boyband sudcoreana ha ricevuto il primo disco d’Oro negli U.S.A. con il singolo “Mic Drop”, nella versione remixata da Steve Aoki. BTS’ “Mic Drop” remix with Steve Aoki and Desiigner has been certified Gold in the U.S. pic.twitter.com/G2aUh80vFm — Pop Crave (@PopCrave) 4 febbraio 2018 Una grande conquista, se pensi che i BTS ...

Verona-Roma 0-1 - il primo gol di Under fa ripartire i gialLorossi : VERONA - La Roma torna a vincere dopo 7 partite senza gioie. Le è bastato un minuto per mettere l'incontro su un piano inclinato: 1-0 alla prima azione, in un Bentegodi acceso dalla contestazione al ...

Lowlow e Riki : è uscito il videoclip di “Sbagliato” - il Loro primo singolo insieme : Come promesso, venerdì 26 gennaio, Lowlow e Riki hanno pubblicato “Sbagliato”, il loro primo singolo insieme. Oltre al pezzo, i due cantanti hanno fatto uscire anche il videoclip ufficiale, che rispecchia fedelmente il testo del brano. Dai un’occhiata qui sotto! Diretto da The Astronauts, il video di “Sbagliato” narra la storia di una giovanissima coppia alle prese con una gravidanza inaspettata, che ...

Sting e Shaggy hanno annunciato l’uscita di “44/876? - il Loro primo album insieme : Sting e Shaggy ci hanno preso gusto a lavorare insieme! Dopo l’uscita del loro primo featuring “Don’t Make Me Wait”, i due artisti hanno iniziato a lavorare a un album. Si intitola “44/876″ e la sua pubblicazione è prevista per il 20 aprile. In un primo momento il featuring doveva prevedere soltanto la registrazione di “Don’t Make Me Wait”, ma tra una sessione e l’altra i ritmi, i testi e le melodie hanno ...

I sindaci del comprensorio compatti esprimono la Loro solidarietà al collega di Alassio Enzo Canepa : Da Andora a Finale, compreso relativo entroterra, quello che è stato più volte definito il 'partito dei sindaci' esprime la propria solidarietà al primo cittadino di Alassio Enzo Canepa al seguito ...

Nek - Max Pezzali e Francesco Renga : la scaletta del Loro primo tour INSIEME : La sera di giovedì 18 gennaio è andata in scena dal Pala Arrex di Jesolo la data zero del tour di Nek, Max Pezzali e Francesco Renga (qui trovi tutti gli show in calendario). [arc id=”8b790c20-c4d0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Per i fan dei tre artisti l’attesa è finita: fino ad aprile Nek, Max e Francesco saliranno sui palchi dei più grandi palazzetti italiani per una serie di concerti infinita! Curioso di sapere le canzoni che ...