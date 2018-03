Lorenzo Riccardi Uomini e donne | Le due allocche siete voi

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella sceglie Luigi Mastrioanni? L'allarme di Lorenzo Riccardi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Virginia Stablum cambia idea e torna ad uscire con Nicolò Brigante. Lorenzo Riccardi preoccupato da Luigi Mastroianni(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Trono Classico : Lorenzo Riccardi - scelta definitiva tra Nilufar e Sara? : Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Uomini e Donne, ha subito attirato l'attenzione di entrambe le troniste: Nilufar Addati e Sara Affi Fella. L'ironia e l'avvenenza del giovane hanno suscitato un interesse palese nelle due napoletane, al punto che entrambe si sono punzecchiate spesso, per contendersi Lorenzo. Tuttavia, il corteggiatore, inizialmente molto coinvolto da Sara, è ritornato sui suoi passi, dicendo che, in seguito a un'esterna con ...

Lorenzo Riccardi è finto? La confessione di Tina Cipollari : Tina Cipollari contesta Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne Il bacio tra Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella ha scatenato un putiferio oggi in puntata a Uomini e Donne. Tina Cipollari si è schierata contro la coppia, contestando prima la tronista partenopea, per lo slancio avuto nei confronti di Lorenzo e le indecisioni su Luigi e Nicolò, e poi il corteggiatore. La bionda opinionista ha ammesso di aver visto in esterna una ragazza con un grande ...

LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - il corteggiatore non invidia nulla Lorenzo Riccardi : Al trono classuco di Uomini e Donne LUIGI MASTROIANNI, corteggiatore di Sara Affi Fella, è uno dei protagonisti più amati di questa edizione del programma di Maria De Filippi.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:53:00 GMT)

Nicola Panico intervista Gossipetv : “Non andrò a corteggiare Sara a Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi? Mi meraviglio della mia ex” : Nicola Panico intervista Gossipetv: il calciatore di Temptation Island non andrà a corteggiare Sara Affi Fella a Uomini e Donne Nicola Panico andrà a corteggiare Sara Affi Fella a Uomini e Donne? Un messaggio dell’ex protagonista di Temptation Island ha creato scalpore e confusione tra i telespettatori del programma Mediaset. In molti hanno attaccato il […] L'articolo Nicola Panico intervista Gossipetv: “Non andrò a corteggiare ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi a cena con Paolo Crivellin : Rieccoci qui a parlare di gossip e di tutto quello che succede nel mondo di Uomini e Donne. E' di qualche ora fa infatti la notizia che due dei personaggi più famosi e più seguiti dell'ultima stagione del trono classico, ieri sera si trovavano insieme per un evento veramente speciale. Ma vediamo insieme di chi stiamo parlando. Due amici al trono classico Tutti i telespettatori di Uomini e Donne sapranno benissimo che i protagonisti indiscussi ...

Lorenzo Riccardi e Nicola Panico litigano su Instagram per Sara - critiche al corteggiatore di Uomini e Donne : Nicola Panico contro Lorenzo Riccardi, che risponde per le rime, come era facilmente immaginabile. Il caratterino del corteggiatore di Uomini e Donne è ormai cosa nota, sarebbe impensabile che qualcuno gli dia del falso e lui rimanga in silenzio ed è per questo che potrebbe essere rivolto a Nicola, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, uno dei suoi ultimi messaggi su Instagram Stories. Non c'è mosca che riesca a passargli sotto al naso passando ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi reagisce dopo la polemica su Sara : Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella: la reazione dopo Uomini e Donne Non c’è pace per Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne. Il corteggiatore la scorsa settimana si è dichiarato per Nilufar Addati sorprendendo tutti. In più occasioni il giovane aveva ammesso infatti di preferire Sara Affi Fella. Ieri in puntata è stato mostrato il chiarimento tra Sara e Lorenzo dopo la scelta. Il corteggiatore è stato contestato per la sua presunta ...