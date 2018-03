Lorella Boccia | da Amici a Monte Carlo in punta di piedi e con un super sorriso

gqitalia

(Di lunedì 12 marzo 2018)non è più quella ragazzina che, a soli 16 anni, muoveva i primi passi in tv addi Maria De Filippi come ballerina. Ora è infatti una giovane donna cresciuta professionalmente attraverso esperienze molto diverse tra loro, ma ugualmente prestigiose e stimolanti. Nel 2014 si è trovata a ballare e recitare (unica italiana del cast) nel film americano Step Up All In per poi dimostrare di essere una brava co-conduttrice (al fianco di Paolo Ruffini) in Colorado e quindi tornare (in gloria) ad, da ballerina professionista. Il 2018 si è aperto in bellezza: prima l’annuncio del matrimonio (con l’agente Niccolò Presta) e poi il ritorno in tv, questa volta al fianco di Ezio Greggio, sul palco della serata finale delFilm Festival de la Comédie (andata in onda ieri sera su Canale 5).