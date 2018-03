L' Ong e gli abusi sessuali Il mesto contrappasso del terzomondista Bono

Paralimpiadi PyeOngChang 2018 - Manuel Pozzerle conquista l’argento nello snowboard! L’Italia vince la terza medaglia : Manuel Pozzerle ha conquistato una fantastica medaglia d’argento alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro, già Campione del Mondo nella categoria SB-UL di snowboard, si è dovuto arrendere soltanto all’australiano Simone Patmore precedendo sul podio lo statunitense Mike Minor. Il 39enne (ha spento le candeline lo scorso 4 febbraio) di origini veronesi è stato il primo italiano capace di vincere il titolo ...

LIVE Italia-Svezia - Paralimpiadi PyeOngChang 2018 in DIRETTA : gli azzurri per volare in semifinale nello sledge hockey : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano in campo dopo aver battuto la Norvegia e aver perso con il Canada: oggi contro gli scandinavi vanno a caccia di una storica qualificazione alle semifinali. Planker e compagni sono chiamati alla vittoria: un successo pieno ci garantirebbe la qualificazione matematica, un ...

Avellino fa a pezzi Brindisi - gli irpini s'impOngono 89-71 : CRONACA - La partita è tesa e nei primi minuti non si segna mai, la sblocca Rich con il suo classico arresto e tiro , 0-2, . Brindisi segna con Smith e Mesicek, ma Fesenko si mette in ritmo segnando ...

Paralimpiadi PyeOngChang 2018 : tutti gli italiani in gara lunedì 12 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : lunedì 12 marzo con diversi italiani in gara alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Cristian Toninelli sarà impegnato nella 20km di sci di fondo, avremo un terzetto nello snowboardcross e poi l’Italia dello sledge hockey che sfiderà la Svezia con vista sulle semifinali. Di seguito tutti gli italiani in gara, il programma dettagliato e tutti gli orari di lunedì 12 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeOngChang 2018 : Stati Uniti al comando - Italia tredicesima dopo due giornate : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 RANK NPC TOTAL 1 United States 4 3 2 9 2 France 3 2 1 6 3 Slovakia 3 1 1 5 4 Germany 2 3 0 5 5 Canada 2 1 3 6 5 Ukraine 2 1 3 6 7 NPA 2 1 0 3 8 Switzerland 2 0 0 2 9 Belarus 0 2 2 4 10 Great Britain 0 2 1 3 10 Japan 0 2 1 3 12 Austria 0 1 2 3 13 ITALY 0 1 1 2 14 Belgium 0 0 1 1 14 Republic of Korea 0 0 1 1 14 New ...

Paralimpiadi PyeOngChang 2018 : tutti gli italiani in gara domenica 11 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : domenica 11 marzo con diversi italiani in gara alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ricca notte nello sci alpino con Giacomo Bertagnolli, Davide Bendotti e Renè De Silvestro che cercheranno gloria nel SuperG. In mattinata invece l’Italia sfiderà la corazzata Canada nell’hockey dopo aver sconfitto la Norvegia e aver fatto un passo importante verso le semifinali. Di seguito tutti gli italiani in gara, il programma ...

Prima medaglia azzurra a PyeOngchang - bronzo Bertagnolli-Casal : Roma, 10 mar. , askanews, Arriva la Prima medaglia italiana alle paralimpiadi di Pyeongchang. A conquistarla nella discesa libera di sci alpino i trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal, bronzo ...

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera alle Paralimpiadi di PyeOngchang : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Bertagnolli e la guida Casal hanno terminato la gara dietro gli slovacchi Jacub Krako The post Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera alle Paralimpiadi di Pyeongchang appeared first on Il Post.

Sledge hockey - Paralimpiadi Invernali PyeOngChang 2018 : Norvegia-Italia 2-3. Gli azzurri vincono agli shootout : Esordio positivo per l’Italia dello Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: gli azzurri hanno battuto agli shootout per 3-2 la Norvegia ed hanno conquistato i primi due punti della competizione, mentre ai nostri avversari ne va comunque uno. L’Italia è stata per due volte avanti e per due volte si è fatta raggiungere, prima di vincere agli shootout. Dopo un primo periodo a reti inviolate, nel quale gli azzurri ...

Paralimpiadi invernali PyeOngChang 2018 : medaglia di bronzo per Giacomo Bertagnolli in discesa - buona la prima per l’hockey : Dopo la cerimonia d’apertura di ieri, le Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 hanno vissuto le prime competizioni quest’oggi, con l’assegnazione di ben dodici titoli tra sci alpino e biathlon, oltre allo svolgimento delle prime partite di sledge hockey e wheelchair curling. L’Italia era presente nello sci alpino con due atleti e nello sledge hockey. L’uomo più atteso per i colori azzurri era sicuramente ...

Paralimpiadi PyeOngChang 2018 : tutti gli italiani in gara sabato 10 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : Prima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia proverà a essere subito protagonista, gli azzurri hanno le carte in regola per provare a fare davvero molto bene. Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal sono la nostra carta da medaglia: nella discesa libera di sci alpino (categoria visually impaired) possono davvero fare molto bene. In pista, sempre in discesa, anche Davide Bendotti (categoria standing) e Renè ...

