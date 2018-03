L' Oms lancia l' allarme per la misteriosa Malattia X | si rischia estinzione di

Oms lancia l'allarme morbillo : +400% : Dopo qualche settimana in cui i casi di morbillo sembravano essere sotto controllo e dopo essere entrati nel centro del mirino da parte dell’Ente Turistico Americano che poneva l’attenzione ai focolai di tale patologia in Italia, ieri 20 febbraio 2018, è arrivata la doccia gelata da parte dell’OMS. Dal vertice OMS L' OMS, l'organizzazione mondiale della Sanità, in occasione dell’incontro tra i ministri della Salute europei in Montenegro, ha ...

Antibiotico-resistenza - quanto è pericoloso l’allarme lanciato dall’Oms : La resistenza agli antibiotici da parte dei batteri è forse il problema principale che la medicina dovrà risolvere nei prossimi anni. Immaginiamo uno scenario futuro in cui una pandemia causata da microrganismi super resistenti a qualsiasi arma di difesa farmacologica umana stermini il 99,9% della popolazione mondiale nello spazio di un anno. Questo plot è stato recitato in un programma radiofonico in tre puntate trasmesso dalla Bbc l’anno ...