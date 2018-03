Lombardia | studenti comaschi visitano Consiglio regionale

Lombardia - finti tablet del referendum : costati 23 milioni - sono inservibili per gli studenti : MILANO Per 24.400 voting machine la Regione Lombardia ha speso 23 milioni di euro. Era il 22 ottobre 2017 quando gli apparecchi elettronici hanno sostituito , male per la verità, dato che il sistema ...

Lombardia : incontro per studenti sui 70 anni della Costituzione : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - Nell’ambito delle iniziative promosse dalla fondazione Collegio San Carlo di Milano per celebrare i 70 anni della Costituzione italiana, questo pomeriggio l’aula consiliare del Consiglio regionale ha ospitato un’ incontro di approfondimento e conoscenza della Costituzion

Lombardia : incontro per studenti sui 70 anni della Costituzione (2) : (AdnKronos) - "Momenti come questi sono occasioni utili per accorciare le distanze tra i giovani e le istituzioni - ha sottolineato Cattaneo - e consentono di verificare in modo diretto il funzionamento delle norme contenute nella nostra Carta costituzionale. Conoscere la Costituzione presuppone la