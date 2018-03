Locazione uso abitativo | la natura del nuovo art 13 comma 5 legge 9 dicembre 1998 n 431

fanpage

(Di lunedì 12 marzo 2018) La Cassazione del 2.3.2018 n. 4921 ha affermato che L'art. 13n. 431 (come modificato dalledi stabilità 2016) prevede una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore, in ragione della occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità del contratto e, dunque, l'assenza di suoi effetti ab origine.Continua are