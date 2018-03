L' Italia che verrà | da Insigne a Chiesa | Di Biagio l' anticipa al Club

Ciriaco De Mita a Che tempo che fa : “Non riesco a capire cosa accade. Forza Italia si estingue - non aveva grande storia” : “Faccio politica da quando ho cominciato a capire” inizia così la lunga intervista di Ciriaco De Mita a Che tempo che Fa dI Fabio Fazio su Rai 1, che sulla situazione politica uscita dalle ultime elezioni ammette subito: “Per la prima volta non riesco a capire cosa accade, può accadere di tutto”. L’ex Presidente e dal 2014 sindaco di Nusco ha poi puntualizzato “Guardando l’esistente la soluzione è difficile perché le posizioni politiche sono in ...

12 marzo - GIOVANNI ALLEVI IN "EQUILIBRIUM" CON L'ORCHESTRA SINFONICA ItaliaNA PER LA CAMERATA MUSICALE BARESE -Bari : I biglietti per gli spettacoli sono in vendita presso gli uffici della CAMERATA MUSICALE BARESE in Via Sparano 141, Box Office della Feltrinelli, Botteghino del Teatro Petruzzelli oltre che sul sito ...

SPY FINANZA/ Usa - la crisi delle piccole banche che deve preoccupare l'Italia : Negli Stati Uniti c'è una situazione piuttosto grave delle piccole banche, piene di crediti difficilmente esigibili, specie nel settore automotive.

Sei Nazioni - l'Italia perde anche in Galles : è la sedicesima sconfitta di seguito : ROMA - sedicesima sconfitta consecutiva dell'Italia nel 6 Nazioni. Gli azzurri del ct Conor O'Shea hanno perso 38-14 contro il Galles a Cardiff. L'ultima vittoria dell'Italia nel torneo risale a più ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : l’Italia chiude con l’argento di sciabolatrici e spadisti e il bronzo dei fiorettisti : Ultima giornata degli Europei Cadetti e Giovani 2018 a Sochi. L’Italia vince il medagliere con un bottino di venti medaglie (otto ori, sette argenti e cinque bronzi) e le ultime sono arrivate oggi grazie alle prove a squadre di sciabola femminile, spada e fioretto maschile nella categoria Giovani. sciabolatrici d’argento. Il quartetto azzurro formato da Lucia Lucarini, Giulia Arpino, Claudia Rotili e Beatrice Dalla Vecchia si è ...

Vaccini - ‘un check-up per l’Italia’ : forum per la promozione e la prevenzione della salute : È scaduto sabato 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. E domani 12 marzo le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini. Il tema dei Vaccini, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro del forum medico-scientifico ”Un check-up per ...

Auschwitz - “Vogliamo guide polacche : Italiano vattene!”/ L’appoggio ultranazionalista di Barbara Nowak : Auschwitz, “Vogliamo guide polacche: italiano vattene!”, minacce a 35enne di Cuneo: stranieri sgraditi. Il caso dell’italiano che risiede a Cracovia e che lavora nel campo di sterminio(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:21:00 GMT)

Simone Scipioni è il nuovo MasterChef Italiano : È stato Simone ad aggiudicarsi il titolo di settimo MasterChef italiano, convincendo la giuria composta da Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann. La finale del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy ha visto trionfare il giovane 20enne marchigiano, superando all’ultima sfida Kateryna, la giovane 23enne di origine ucraine. Al terzo posto si è piazzato Alberto, il 23enne micologo di ...

Le due forze contrapposte che si giocano l'Italia : Il futuro della lotta politica in Italia sarà perciò fortemente caratterizzato dallo scontro fra due concezioni: quella dei Cinque stelle di uno Stato accentrato e socialista con promessa di grandi ...

I consigli - non richiesti - di Steve Bannon alle forze politiche Italiane : Milano, 11 mar. , askanews, 'Il mio sogno è di veder governare assieme Lega e M5S, espressioni diverse dello stesso fenomeno', che 'superano, assieme ad altre formazioni minori, la metà dei votanti'. ...

Qual è il Governo che vogliono gli Italiani : Con l'aiuto dei sondaggi realizzati in queste ore, proviamo a capire Quale sarebbe l'esecutivo "preferito" dagli italiani.Continua a leggere

Corteo antirazzista - Forza Italia : "Comprendiamo il dolore della comunità senegalese - non la strumentalizzazione politica che dell'omicidio di Idy Diene ha fatto la sinistra" : "Firenze non è una città razzista. Si fatica a comprendere il perché della manifestazione di oggi. Nardella ha sbagliato a partecipare" "Non si sono registrate violenze né danneggiamenti, e di questo ...