L’Italia avrà una società ad hoc per gestire il traffico aereo dei droni : Il mercato dei droni supererà quota 11 miliardi di dollari nel 2020, secondo l’ultima stima del centro studi Gartner. E l’Italia si prepara a gestire questo mercato crescente. Nel suo piano industriale Enav ha annunciato che vuole diventare l’operatore di riferimento per il segmento dei droni nel Belpaese. La società, che si occupa di gestione del traffico aereo, organizzazione dei cieli, ingegneria e ricerca di informazioni ...

Quanto avrà inciso il fact checking sulle scelte elettorali degli Italiani? : Perché una verità quasi sempre c'è, se si parla di economia, di sbarchi, di posti di lavoro, di pressione fiscale, di numero dei crimini. Non è vero che l'informazione oggettiva non esiste, basta ...

ELEZIONI 2018/ Salvini “Lega avrà più voti di Forza Italia” : a Milano giura sul Rosario e sul Vangelo : ELEZIONI 2018. Salvini giura a Milano sul Rosario e sul Vangelo: "Lega avrà più voti di Forza Italia". Comizio e campagna elettorale, le ultime notizie in vista del voto del 4 marzo(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Fucino - Berardinetti : presto migliaia di aziende avranno una rete irrigua degna dell'Orto più grande d'Italia : ... ha commentato il consigliere regionale, 'questi fondi, infatti, permetteranno di realizzare una rete irrigua fondamentale per l'economia del Fucino e dell'intera regione. L'impianto, inoltre, ...

Gentiloni : Ue investa su sociale e migranti. Italia avrà governo stabile e non populista : "L'Europa deve in qualche modo, anche attraverso la discussione sul prossimo bilancio, fare di più e fare meglio: l'Italia è pronta a fare la sua parte - spiega il premier Italiano - Un'Europa capace di una difesa comune, di politiche migratorie comuni è un'Europa capace di battere le pulsioni anti-europee"

L’Italia avrà un suo polo dell’innovazione a San Francisco : Il Golden Gate Bridge a San Francisco L’Italia avrà un polo per l’innovazione nella città dell’innovazione per antonomasia, San Francisco. Il futuro indirizzo del Belpaese in California sarà un centro dove grandi aziende, piccole e medie imprese, startup, università ed enti pubblici potranno prendere casa per esportare la tecnologia made in Italy e attirare nello Stivale i progetti imprenditoriali statunitensi. L’investimento porta la firma di ...

Votano gli Italiani all'estero : avranno tempo fino al 1 marzo. Sono 5 milioni : Adesso bisogna solo aspettare per vedere cosa succederà nelle quattro circoscrizioni in cui è diviso il mondo: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America ...

«Se gli Italiani avranno il coraggio di non farsi tradire ancora andiamo oltre il 3%» : ...Da qui ver- ranno immediatamente attuate riforme importantissime com l' Abolizione della Fornero Mutuo SocialeReddito Nazionale di Natalita Nazionalizzazione Autostrade Tagli dei costi della politica ...

Centrodestra - Berlusconi : avrà il 45% - Forza Italia punta al 25% : Roma, 5 feb. , askanews, - "Nel 2013 avevo lasciato la politica ed ero in Africa a costruire un ospedale per bambini quando i miei vennero a riprendermi perché Forza Italia era caduta all'11,7%. Io mi feci convincere, tornai in Italia e feci 23 giorni ...

Di Biagio nuovo ct dell'Italia. Costacurta precisa : 'Solo se ne avrà voglia' : ? Dove vedere Italia-Slovenia Calcio a 5 Europei 2018: data, orario, diretta tv e streaming EuroFutsal 2018: Italia-Serbia 1-1, gli azzurri si giocheranno i quarti contro la Slovenia Costacurta: 'Il ...

Ciclismo su pista - l’Italia avrà un nuovo Velodromo! Impianto a Treviso - sogno Mondiali 2021 : Montichiari ora non sarà più sola. L’Italia avrà finalmente un nuovo Velodromo in modo da poter intensificare la propria attività su pista e colmare il gap con le grandi potenze Mondiali: gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni, tra l’oro olimpico di Viviani e le prove di spessore dei quartetti di inseguimento e non solo, stanno aumentando l’interesse su uno sport storico e che assegna diverse medaglie alle ...

Lecce - i figli di immigrati nati in Italia e residenti in città avranno la cittadinanza onoraria. Il sindaco : “Un atto doveroso” : Mohamed, Fatima e Kaur d’ora in poi saranno Leccesi a tutti gli effetti come Salvatore, Carmela e Giovanni. A concedere loro la cittadinanza onoraria sarà l’amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha deciso di dare a tutti i bambini di origine straniera nati in Italia e residenti nel capoluogo salentino, gli stessi diritti dei loro compagni. Una scelta fatta dal sindaco Carlo Salvemini e dalla sua giunta che ha aderito all’iniziativa ...