L’intramontabile rito dei 100 giorni alla maturità | il servizio di ScuolaZoo

scuolainforma

(Di lunedì 12 marzo 2018) I 100sono da decenni, per i maturandi viareggini e non solo, una tradizione da non perdere, prima con ilscaramantico della scrittura del voto desiderato sulla sabbia della spiaggia, aspettando che un’onda del mare la cancelli e la porti nel mondo dei desideri e poi con incontri e appuntamenti fra … L'articolo L’intramontabiledei 100: ildiproviene da Scuolainforma.