L' Inter non ha qualità? Spalletti va all' attacco ma l' affondo contro Suning fa male alla

Spalletti “contro” l’Inter : “tutti parlano di qualità ma qui non ce n’è molta” : E’ uno Spalletti duro dopo la gara della “sua” Inter contro il Napoli, un pareggio giusto per quello che si è visto in campo: “tutti parlano di qualità Ma qui non ce n’è molta”. Parole che sicuramente faranno discutere. L'articolo Spalletti “contro” l’Inter: “tutti parlano di qualità ma qui non ce n’è molta” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mourinho sentenzia : "L'Inter non vince? Succederà anche alla Juventus" : Lo Special One ha lanciato la sua profezia nei confronti della Juventus : 'L'Inter non vince? Nel mondo del calcio ci sono momenti di transizione, non puoi sempre vincere. anche la Juve passerà un ...

Inter - Ausilio : 'Accordo con De Vrij? Non posso confermare' : MILANO - Poco prima della partita il ds dell'Inter è Intervenuto ai microfoni di Premium Sport parlando di mercato: 'Voci su di un accordo con De Vrij? Non posso confermare, io parlo solo dei giocatori che hanno un contratto con l'Inter. La rivalutazione di Cancelo? Si sta dimostrando il ...

Prima Intervista di Vasco Rossi sul tour 2018 e la scaletta di VascoNonStop Live con “canzoni che non faccio da tempo” : Dopo i piccoli stralci condivisi sui suoi canali social, l'intervista di Vasco Rossi sul tour 2018 approda su TuttoSport, occupando ben 3 pagine nel numero disponibile in edicola domenica 11 marzo. Sul quotidiano sportivo il Blasco spazia tra domande sullo sport e quelle sul tour: intervistato da Fabio Riva, racconta di non essere un grande sportivo ma dimostra di seguire con curiosità i nostri atleti. Oltre ad essere notoriamente un grande fan ...

Perché gli sviluppatori dietro Camelot Unchained non venderanno astronavi o castelli - Intervista : Quando Camelot Unchained ha usato tutti i soldi ricevuti con il crowdfunding, Mark Jacobs ha preso una decisione che, per gli standard odierni, è inusuale: ha messo mano al portafogli e ha pagato lui stesso per lo sviluppo. Camelot Unchained non ha iniziato a offrire case o castelli o astronavi (che in questo caso sarebbero stati cavalli) per denaro vero, non è diventato un intossicante centro commerciale dove promettere supporto. La colpa del ...

degasperi replica a bordon - FACEBOOK - * ' Non penso che il carico di stress e la carenza di personale dipendano dalle mie Interrogazioni ' -... : La cronaca riporta che il Dg dell'Apss, utilizzando le risorse pubbliche dell'Ufficio legale, ha depositato in Procura un esposto-denuncia contro di me. I cittadini staranno sicuramente meglio nel sapere ...

Derby - Milan-Inter non dovrebbe essere recuperata in un giorno feriale : L e regole sono scritte per essere rispettate. Ma qualche volta il buon senso può aiutare a non commettere degli errori legittimati dalle carte. Recuperare il Derby di Milano in un giorno feriale ...

Khalili : talebani non Interessati a pace : 8.04 I talebani non hanno manifestato per ora intenzione di voler accettare l'offerta di pace rivolta loro dal governo afghano. Lo ha dichiarato ad Herat City,capoluogo dell'omonima provincia occidentale, il presidente dell'Alto consiglio per la pace (Hpc), Mohammad Karim Khalili. Dopo aver ribadito che "il gruppo non intende avviare negoziati con il nostro governo",riferisce la tv Tolo di Kabul, Khalili ha chiarito che "se tutte le parti in ...

Inter - Spalletti : "Non firmo per il pareggio. Napoli? Pericoloso perchè veloce e tecnico" : L'eco della festa per i 110 anni della società è ancora vivo in Luciano Spalletti che, tuttavia, deve volgere gli occhi al futuro prossimo, alla gara contro il Napoli. La sfida contro i partenopei è ...

Marino : 'Suning deve colmare il gap con la Juve perché l'Inter non può...' : 'l'Inter non può mai fare una politica di basso profilo, deve assolutamente colmare il gap con la Juventus e vincere con una proprietà forte come Suning'.

Ronaldo : “L’Inter non poteva vincere - una trama contro di noi” : Ronaldo: “L’Inter non poteva vincere, una trama contro di noi” Frecciata del brasiliano alla festa per i 110 anni dei nerazzurri. Continua a leggere L'articolo Ronaldo: “L’Inter non poteva vincere, una trama contro di noi” proviene da NewsGo.