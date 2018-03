Liguria | Toti | “Basta spettacolarizzazioni sul meteo”

MORTA ROSY GUARNIERI - EX SINDACO ALBENGA ELETTA IN PARLAMENTO/ Lega - Toti : “la Liguria in lutto” : ROSY GUARNIERI, è MORTA ad ALBENGA la "zarina verde", l'ex primo SINDACO leghista della storia: è venuta a mancare a 65 anni, a seguito di un male incurabile. Il cordoglio in Liguria(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:26:00 GMT)