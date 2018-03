Liguria | il maltempo si sposta a Levante Tigullio e Spezzino | allerta arancione

Liguria - il maltempo si sposta a Levante : - Da Portofino a Sarzana allerta arancione fino alle 18 di lunedì. Nel capoluogo ligure avviso “giallo” fino alle 14 |

Maltempo - nuova allerta meteo per la Liguria : domani scuole chiuse nel Tigullio : L’allerta arancione diramata da Arpal fino a domani costringe la quasi totalita’ dei sindaci del Tigullio a tenere a casa gli studenti. Ordinanze pressoche’ identiche su tutto il territorio: sospensione di manifestazioni pubbliche, chiusure di parchi, giardini e cimiteri e sospensione dell’attivita’ scolastica. Eccezione Chiavari che ha deciso di lasciare aperte le scuole tranne quelle situate in zone pericolose e ...

Maltempo : piogge intense al Centro-Nord - frane e smottamenti in Liguria : ROMA - Una domenica difficile al Centro-Nord, con piogge intense, con forti rovesci e temporali e possibili accumuli di pioggia intorno a 50-100 litri al metro quadrato nell'arco di 24 ore. Allerta ...

Maltempo - piogge e temporali Nord : allerta in Liguria. Sole al Sud : Maltempo, piogge e temporali Nord: allerta in Liguria. Sole al Sud Una nuova perturbazione ha colpito le regioni settentrionali: forti rovesci in particolare sul versante ligure, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e sull’alta Toscana. In meridione, invece, temperature primaverili grazie al vento di scirocco. LE ...

Maltempo Liguria : chiusa strada della Ripa nello spezzino : chiusa a causa delle forti piogge la SP31 della Ripa nel comune di Vezzano Ligure (La Spezia). La strada, transitabile a senso unico alternato in attesa di un intervento di messa in sicurezza, viene interdetta al traffico se i pluviometri installati lungo il tratto segnalano accumuli troppo elevati. L'articolo Maltempo Liguria: chiusa strada della Ripa nello spezzino sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria - Toti : prudenza da parte di tutti ma basta allarmismi : “Allerta arancione fino alle 18, ma la partita Genoa-Milan si gioca. basta allarmismi e spettacolarizzazioni sul meteo, che è una cosa seria, ma prudenza da parte di tutti“: questo il testo del post su Twitter del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. L'articolo Maltempo Liguria, Toti: prudenza da parte di tutti ma basta allarmismi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : piogge intense a Genova - frane e smottamenti : Nella provincia di Genova, a causa delle piogge intense, si segnalano frane e smottamenti: nella serata di ieri si è verificato uno smottamento in via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri. In provincia frana sulla SP42 del comune di San Colombano Certenoli, in Valfontabuona. Nell’entroterra segnalato uno smottamento nel Comune di Serra Riccò. L’allerta meteo arancione rimarrà in vigore fino alle 20 per il levante e fino alle 16 ...

Maltempo Liguria : albero si abbatte su auto a La Spezia - nessun ferito : Questa mattina, a La Spezia, un albero si è abbattuto sulle auto in sosta: fortunatamente non si segnalano feriti. I Vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere di Fossitermi, dove un pino ha ceduto, ha travolto un’altra pianta, per poi cadere su veicoli parcheggiati: 4 sono rimasti danneggiati. I Vigili del fuoco hanno proceduto al taglio dell’albero, alla sua rimozione e al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'articolo ...

Maltempo Liguria : cessata l’allerta neve : E’ cessata l’allerta meteo su tutta la Liguria: lo rende noto la Regione sul suo profilo Facebook. Oggi era stata diramata un’allerta neve valida fino alle 18, in previsione di nevicate abbondanti sui tratti autostradali dell’interno in A6, A7 e A26. L'articolo Maltempo Liguria: cessata l’allerta neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : neve sulle alture genovesi - Atp sospende alcune corse : Atp (Azienda Trasporti Provinciali) rende noto che a Genova attualmente le principali linee sono garantite per circa il 95%: problemi con la sospensione delle corse si segnalano in 6 casi, che riguardano l’entroterra e in particolare le zone più alte dove è sta nevicando. E’ da considerarsi impraticabile il Passo del Turchino, le corse sono momentaneamente limitate a Mele e nel Vara Superiore. Anche il passo dei Giovi non viene ...

Maltempo Liguria : la mandria di Marinella rischia di rimanere senza cibo : Ha rischiato di rimanere senza cibo sotto la neve la mandria della Tenuta di Marinella a causa del Maltempo. E’ scattata la solidarietà tra gli allevatori e agricoltori della zona che, grazie all’interessamento della Coldiretti, hanno garantito mangime e foraggio. Il camion con i rifornimenti previsti per oggi è infatti rimasto bloccato sulla autostrada della Cisa, chiusa ieri sera per il ghiaccio. “Non appena ci è giunta la ...