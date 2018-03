ilsussidiario

: #Lavoro LICENZIAMENTI/ La magia che permette la reintegra nelle piccole aziende - Domenico_Marra : #Lavoro LICENZIAMENTI/ La magia che permette la reintegra nelle piccole aziende - BernyZb : #Embraco e come per magia il Governo uscente ha bloccato i licenziamenti. Abra Cadabra e noi siamo scemi...seeeeee #ElezioniPolitiche2018 -

(Di lunedì 12 marzo 2018) La giurisprudenza ha reso evidenti alcuni casi in cui il licenziamento incon meno di 15 dipendenti non solo e inefficace, ma comporta la. FRANCESCO SIBANI(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Il salto di Boeri sul carro di Di Maio, di M. CardarelliSCUOLA & LAVORO/ I giovani da far "trovare" alle imprese in cerca di tecnici, di G. Spanevello