“L’hanno deriso fino alla morte | anche al funerale” La tragica fine a 17 anni | saltando

(Di lunedì 12 marzo 2018) “Ti scrivo questa lettera, la mia ultima lettera. Si hai capito bene, perché non credo di riuscirci più. Ho intenzione di mollare. Questo ragazzo moro piange davanti allo specchio e non trova nessuno dietro di sé che gli dica: ehi oggi sei maledettamente bello”. Parole terribili, agghiaccianti. Scritte da un ragazzo di soli 17poco prima di compiere il più gesto più atroce, togliendosi la vita. Un caso che ha scosso il torinese e l’Italia quello andato in scena ad Alpignano pochi giorni fa, per la precisione lo scorso 23 febbraio. Una tragedia assurda sulla quale ora stanno emergendo dettagli che rendono l’intera storia ancor più triste. A parlare è infatti oggi la madre di Michele Ruf, che ha scelto di uccidersi lasciandosi precipitare giù da un ponte. Lei, Maria Catambrone Raso, ha deciso di uscire allo scoperto e ha denunciato ai carabinieri ...