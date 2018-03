"Lettera a un mio coetaneo razzista" - l'appello della studentessa burkinabè diventa virale : Leaticia Ouedraogo ha 20 anni e studia Lingue a Ca' Foscari. Ha scritto questo messaggio toccante dopo che nei bagni dell'università è apparsa una scritta...

Premio Bergamo - Orecchio : 'Mio padre la rivoluzione - Letteratura al servizio della storia' : Se le avessi risposto nel 1917, le avrei detto che è una frattura drastica, sociale, economica e politica tra il prima e il dopo, l'atto di nascita violento e necessario di un nuovo mondo. Le ...

La prima edizione del premio Wondy di Letteratura resiliente : È stato La notte ha la mia voce di Alessandra Sarchi ad aggiudicarsi la prima edizione del premio Wondy di letteratura resiliente, intitolato a Francesca Del Rosso, scrittrice e giornalista, morta nel dicembre 2016 dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il premio – iniziativa dell’associazione culturale Wondy sono io fondata dal marito di Francesca, il giornalista Alessandro Milan – è stato consegnato il 5 marzo al Teatro Manzoni di Milano ...

Astori - la Lettera commovente del compagno di squadra : "Mio capitano - esci da quella stanza" : Riccardo Saponara, centrocampista della Fiorentina, ha pubblicato un lungo messaggio per Davide Astori, suo capitano. Una lunga lettera postata...

"Mio figlio è morto di una rara malattia - la ricerca è importante" : la commovente Lettera di Cameron : L'ex primo ministro britannico David Cameron ha pubblicato sul Times una lunga lettera per parlare dell'importanza della ricerca scientifica. Per la prima volta ha ricordato pubblicamente la sua...

Lettera di un padre : "Cerco Laura - la donna salvata sul treno della strage da mio figlio Maurizio" : Tra le 23 vittime dell'incidente ferroviario in Puglia c'era anche Maurizio Pisani, 49enne nato a Pavia . Manager del settore alimentare, era salito sul quel maledetto treno della Ferrotramviaria che ...