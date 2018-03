Leo e Vincent in fuga nel nuovo video gameplay di A Way Out

eurogamer

(Di lunedì 12 marzo 2018) Questa mattina GamesRadar+ ha pubblicato un interessantediper A Way Out, l'action cooperativo sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le sequenze delmostrano i due protagonisti, Leo e, fuggire tra i reparti di un ospedale mentre sono inseguiti dalla polizia.Ilevidenzia il buon ritmo del, che passa velocemente tra i due personaggi e riesce a trasmettere al giocatore la tensione della. Il gioco sarà disponibile a partire dal 23 marzo e basterà una sola copia a due amici per giocare insieme. Vi lasciamo alpubblicato da GamesRadar+, che trovate qui in calce.Che ve ne pare deldi A Way Out? Acquisterete il gioco?Read more…