Lega | Salvini | “Non riporteremo Renzi e Pd al governo” “Chiederemo in Parlamento voti

Berlusconi-Salvini - lo schema del centrodestra è già saltato : uno guarda al Pd - l'altro agli interessi della Lega : Uno apre ad alleanze con il Pd: "Se intere forze politiche dimostreranno disponibilità e responsabilità, si potrà andare verso una soluzione più stabile". l'altro, mezza giornata dopo, davanti al cancello del quartier generale di via Bellerio a Milano dove si è riunito il Consiglio federale, lo zittisce così: "Gli italiani non ci hanno votati per riportare Renzi al governo, e non credo che chi ha scelto ...

Elezioni - Salvini (Lega) : “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo” : “Non andremo mai al governo se non potremo realizzare quello che ci siamo proposti di fare. I numeri che ci interessano sono quelli degli italiani che ci hanno dato fiducia. Appello al PD di Berlusconi? Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo”. Così Matteo Salvini a margine della riunione federale della Lega. L'articolo Elezioni, Salvini (Lega): “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al ...

Salvini riunisce vertice Lega sul dopo elezioni - con Bossi-Maroni : Milano, 12 mar. , askanews, E' in corso nella sede di via Bellerio a Milano la riunione del Consiglio federale della Lega convocata da Matteo Salvini per una prima analisi del successo alle elezioni ...

SONDAGGI GOVERNO ELEZIONI 2018/ Chi ha votato la Lega? Il 20% di Salvini votava Berlusconi : SONDAGGI GOVERNO e analisi post-ELEZIONI 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? 20% di provenienza da Berlusconi, 42% da chi si era astenuto alle Europee del 2014(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:06:00 GMT)

Matteo Salvini - perché il leader della Lega vincerà comunque e perché stare all'opposizione gli porterà più consensi : Le elezioni hanno dato uno sconfitto e due vincitori. Lo sconfitto è il Pd, sia nella versione di Renzi sia in quella degli ex che hanno lasciato il partito per naufragare con Grasso e D'Alema. Ad ...

SALVINI E DI MAIO - “PRIMA IL GOVERNO”/ Patto Lega-M5s? Emilio Carelli potrebbe essere “centrale” : SALVINI-Di MAIO, possibile Patto Lega-M5s al governo? Carroccio, “presidenze Camere ai due vincitori”. L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:09:00 GMT)

Lega - anche i Giovani Padani voltano le spalle al Nord : si cambia nome. E Salvini lancia il congresso per azzerare i “gufi” : Mentre Salvini si gode il successo elettorale e coltiva ambizioni governative, in casa Lega fa ancora discutere la perdita di identità: “Nei prossimi giorni il nome del movimento Giovani Padani sarà cambiato in Lega Giovani“. A spiegarlo è il coordinatore federale del Mgp Andrea Crippa – 31 anni e un biglietto per Roma staccato nel collegio uninominale di Bollate – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. ...

Lega - anche i Giovani Padani voltano le spalle al Nord : si cambia nome. E Salvini lancia il congresso contro i “gufi da salotto” : Mentre Salvini si gode il successo elettorale e coltiva ambizioni governative, in casa Lega fa ancora discutere la perdita di identità: “Nei prossimi giorni il nome del movimento Giovani Padani sarà cambiato in Lega Giovani“. A spiegarlo è il coordinatore federale del Mgp Andrea Crippa – 31 anni e un biglietto per Roma staccato nel collegio uninominale di Bollate – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. ...

Salvini - governo con Di Maio?/ Su ‘patto’ Lega-M5s : “io premier - altrimenti nuove Elezioni” : Salvini-Di Maio, possibile patto Lega-M5s al governo? Carroccio, “presidenze Camere ai due vincitori”. L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:02:00 GMT)

Rosy Guarnieri - morta l’ex sindaco di Albenga eletta in Parlamento/ Lega - Salvini : “aiutaci da Lassù” : E’ morta Rosy Guarnieri. Albenga, si è spenta la Zarina Verde, primo sindaco leghista della storia: è venuta a mancare a 65 anni, a seguito di un male incurabile(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:35:00 GMT)

Lega - muore la deputata neoeletta Rosy Guarnieri. Salvini : 'Aiutaci da lassù' : ... ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante la consegna degli attestati della Scuola politica del Carroccio a Milano. 'Ci ha salutato e ci seguirà da lassù, grazie', ha detto ancora Salvini.

Salvini-Di Maio - patto al Governo?/ Lega - “presidenze Camere ai 2 vincitori”. M5s mette i ‘paletti’ : Salvini-Di Maio, possibile patto Lega-M5s al Governo? Carroccio, “presidenze Camere ai due vincitori”. L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:15:00 GMT)

Pensioni : Salvini al lavoro per l’abolizione della Fornero - novità dalla Lega Video : Il giornale La Verita', diretto da Maurizio Belpietro [Video], torna a occuparsi oggi della riforma #Pensioni, uno dei temi in primo piano durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo scorso che hanno sancito la vittoria del Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio come partito più votato e del centrodestra come coalizione vincente guidata dal leader della Lega #Matteo Salvini che continua a muoversi per l’abolizione ...

SALVINI-DI MAIO - PATTO Lega-M5S AL GOVERNO?/ I ‘pontieri’ di Mattarella e l’appello dei vescovi Cei : SALVINI-DI MAIO, possibile PATTO LEGA-M5S al GOVERNO? L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella per le trattative verso il Parlamento (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:06:00 GMT)