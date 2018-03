Lega | L’Espresso | “L’ideologo della Flat Tax Armando Siri patteggiò per bancarotta

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 marzo 2018) Primacampagna elettorale Matteo Salvini, segretario, pensava per lui a un ruolo di governo, magari un ministero economico. Eppure, stando a quanto riporta L’Espresso,, 46 anni, eletto al Senato, ideologotax, ha patteggiato una pena perfraudolenta. Tre anni e mezzo fa un giudice ha accolto l’accordo tra accusa e difesa per il fallimentoMediaItalia, società che avrebbe lasciato debiti per oltre 1 milione di euro. Nelle motivazioni, riporta il settimanale, i magistrati che hanno firmato la sentenza scrivono che, prima del crack,e soci hanno svuotato l’azienda trasferendo il patrimonio a un’altra impresa la cui sedele è stata poco dopo spostata nel Delaware, paradiso fiscale Usa. La società, secondo quanto ricostruito nell’articolo, aveva iniziato l’attività nel 2002 nel settore ...