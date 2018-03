Lega | è morta Rosy Guarnieri | era appena stata eletta alla Camera

Anziana morta trovata Legata in casa a Fermo - forse un furto finito male : La donna era sul letto con mani e piedi legati, la casa era in disordine, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza

Fermo - donna di 79 anni trovata morta in casa Legata al letto. Ipotesi rapina : Una donna di 79 anni è stata trovata morta dal figlio che abita con lei, tornato a casa ieri sera tardi, in località Alteta di Montegiorgio (Fermo). Maria Biancucci, 79 anni, era sul letto con mani e piedi legati, la casa era in disordine. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Secondo il capitano Gianluca Giglio, comandante dei carabinieri di Montegiorgio che conducono le indagini, potrebbe essere una furto o rapina finita ...

Lega - morta Rosy Guarnieri : l’ex sindaca di Albenga era stata appena eletta alla Camera : “Buon viaggio Rosy, hai fatto in tempo a gioire per la vittoria della tua Lega, anche nella tua amata Albenga, e ci hai salutato. Una preghiera e un sorriso, aiutaci da Lassù”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, ricordando Rosy Guarnieri, ex sindaca di Albenga, scomparsa all’età di 65 anni per un male incurabile. Era leghista della prima ora ed era stata eletta alla Camera. La politica è morta all’ospedale ...

