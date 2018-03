Lega di A - lunedì l'assemblea per l'elezione del presidente : Il commissario straordinario, Giovanni Malagò, ha convocato per lunedì prossimo, 19 marzo, presso la sede milanese di via Rosellini, l'assemblea ordinaria della Lega Serie A. Lo rende noto la stessa ...

Lega - Salvini : “Presidenza della Camera al M5S - Perchè no?”. Da lunedì chiamerà gli avversari : «Perché dovrei esser contrario alla presidenza di una Camera a un grillino?”. Alt. Fermi tutti. Forse questa bloccatissima situazione politica comincia a muoversi. Perché chi parla e apre a una poltronissima per un pentastellato è nientemeno che Matteo Salvini, leader della Lega e candidato premier del centrodestra. L’occasione è la prima riunione ...

Nordcorea - lunedì arrivo deLegati Seul : 8.40 Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, invierà lunedì prossimo una delegazione di emissari a Pyongyang, la capitale della Corea del Nord.Della delegazione, composta da 5 membri, fa parte il capo dei servizi segreti di Seul, il vice ministro dell'Unificazione, un membro dell'ufficio presidenziale e un alto funzionario dell'intelligence. La missione, che durerà due giorni, ha lo scopo di riavvicinare le due Coree e rivitalizzare i negoziati ...

Lunedì al via la quarta edizione del Festival della Legalità al Casinò di Sanremo : primo ospite - il comandante Alfa : Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale" , Mondadori, Musica con Mladen, Edoardo Chiesa e Christian Gullone. [9] => , Sanremo . Verrà inaugurata domani la quarta ...

Elezioni : Lega - a Padova lunedì 26 Salvini al Palageox : Padova, 22 feb. (AdnKronos) - "La Lega non frequenta Soros e i banchieri. La Lega sta nelle piazze, con la gente per bene. Ogni anno l’Italia “perde” 200.000 persone: una città grande come Padova. Il Pd vuole riempire le culle vuote con l’immigrazione. Noi vogliamo che l’Italia torni ad essere come

Lega Nord - è fondato il ricorso contro la vittoria di Salvini alle primarie. Lunedì Bossi potrebbe tornare segretario : Umberto Bossi Lunedì potrebbe svegliarsi segretario della Lega Nord. Grazie a un ricorso che mette in dubbio la legittimità della nomina di Matteo Salvini e che è stato discusso e ritenuto fondato stamani dal giudice della prima sezione civile del tribunale di Milano, Nicola Di Plotti. La pronuncia arriverà a stretto giro: è stata annunciata entro Lunedì mattina. Il ricorso chiede la sospensione in via cautelativa della “nomina di Matteo Salvini ...